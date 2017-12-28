استبعاد كوردي من رئاسة مديرية بداقوق وتسمية تركماني شيعي بدلاً عنه

كشف مصدر مطلع في قضاء داقوق، جنوبي محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، عن استبعاد مدير زراعة القضاء من منصبه، لأسباب قومية وطائفية.

وقال المصدر انه تم استبعاد مدير زراعة قضاء داقوق آزاد عبد الله من منصبه، وهو كوردي.

وأوضح المصدر انه تمت تسمية شخص آخر وهو تركماني شيعي في منصبه بدلاً عنه، يدعى عباس فخر الدين.

واشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، الى ان “هذه التغييرات الديموغرافية في دوائر القضاء، تأتي في اطار سياسة دأبت عليها الجهات التي سيطرت على القضاء عقب اجتياح القوات العراقية والحشد الشعبي للمحافظة، وانسحاب البيشمركة منها”.