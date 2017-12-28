التايمز: صفقتان سمحتا بانسحاب داعش من الحويجة وتلّعفر

ترجمة حامد أحمد

استناداً لقادة وضباط استخبارات محليين في العراق وسوريا، فان الآلاف من مسلحي داعش الاجانب الغربيين، الذين هربوا من طوق المعارك الاخيرة على امتداد الحدود العراقية السورية، وجدوا ملاذا آمناً لهم في مناطق صحراوية نائية في مكان آخر و استطاع قسم منهم الهروب الى تركيا.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الكثير من مسلحي داعش الاجانب قد قتلوا في ارض المعركة واكثرهم خلال الغارات الجوية، وعودة ما يقارب من 6 آلاف مسلح الى أوطانهم الأم وذلك استنادا لمعلومات من 33 دولة ينتمون لها، فإن التقديرات تشير الى بقاء الآلاف من المقاتلين الاجانب طلقاء مختبئين في مناطق صحراوية نائية بين العراق وسوريا.

أبو إبراهيم، قيادي محلي من قوات الجيش الديمقراطي السوري، قال في حديث لـ(ذي تايمز)”نتواجه مع مسلحين أجانب من داعش كل يوم هنا”، مشيراً الى أن”قواته المؤلفة من 1.500 مقاتل عربي والمدعومة من طائرات التحالف قد اشتركت في المعركة الاخيرة ضد ما تبقى من مسلحي داعش على ضفاف نهر الفرات في بلدة تاتيان السورية، والذين يقدر عددهم بحدود 3 آلاف مسلح ليس أكثر”.

وتشير المعلومات الى أنهم تواروا عن الانظار بين القرى في شمال شرق سوريا على طول حوض نهر الفرات والصحارى المجاورة له، وهو جيب تبلغ مساحته 15 كم مربع تقريبا يتاخم الحدود العراقية.

وقال إبراهيم إنّ من بين الاسرى من أجانب داعش الذين تم احتجازهم من قبل قواته خلال الايام الاخيرة، مسلحين صينيين ومغاربة وسعوديين وداغستانيين ومن كازاخستان بالاضافة الى امرأة بريطانية.

واضاف إبراهيم”أغلب الذين يقاتلون من المتبقين هم مسلحون محليون، حيث يتواجد هنا ما يقارب 1000 مقاتل من داعش وربما 1500 مقاتل آخر في جيب آخر قرب حدودنا الشمالية، أما الباقون فقد قتلوا أو هربوا”.

وعند ذروة قوة تنظيم داعش، خلال العام 2015 قدر البنتاغون تواجد ما يقارب من 40.000 مسلح أجنبي قدموا من 110 بلدان، بضمنهم خمسة آلاف مقاتل من بلدان أوروبية، تدفقوا للالتحاق بصفوف التنظيم للقتال في العراق وسوريا.

التخمينات اللاحقة قدرت ان عدد المقاتلين الاجانب الباقين يصلون لنحو 25.000 مقاتل، رغم ذلك فما يزال هناك أمر غامض حول مصير ومكان تواجد الآلاف الآخرين من المسلحين الاجانب الذين حاربوا مع داعش.

ويقول الباحث تشارلي ونتر، من المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي والمحاضر في قسم دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج في لندن،”إنه لغز يدور في عقل كل شخص ولكن حدث تحول خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. داعش فقد الكثير من الاراضي ولكن لايتوافر رقم دقيق يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لعدد الذين قتل منهم او ألقي القبض عليه”. ويضيف”ولذلك إما ان تكون هناك مبالغة في تقديرات عددهم أو انهم ذهبوا في مكان آخر من دون ان يدرك احد ذلك.”

الصفقة التي عقدت في الرقة في شهر تشرين الاول من هذا العام والتي سمحت لعدة مئات من مسلحي داعش، بضمنهم اجانب وآلاف من افراد عوائلهم، بالهروب في قوافل الى الصحراء شرقا، حيث ما يزال الاحياء منهم يقاتلون، هي الصفقة الاكثر شهرة كشاهد على ذلك، ولكن صفقات تسليم مشابهة حدثت في مناطق اخرى في العراق وسوريا.

مسؤول حكومي عراقي، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ(ذي تايمز)”شهدنا صفقتين مماثلتين قطعتا في تلعفر والحويجة.. وفي كلا الصفقتين سمحت لقوافل من مسلحي داعش بالمغادرة، ولكن يبدو انه لا احد يعرف ماحصل لهم بعد ذلك واين هم الآن.”

كثير من خبراء مكافحة الارهاب يؤكدون انه بغض النظر عن مكان تواجد المسلحين الاجانب الآن، فان قرار التنظيم بالسماح لأعضائه بمغادرة سوريا والعراق يعد نقطة تحول مهمة في تاريخ التنظيم ويعتبر إجراء ستراتيجياً مدروساً من قبله لضمان بقاء طويل الاجل للتنظيم الإرهابي.

 عن: التايمز البريطانية