الجمعيات الفلاحية بكركوك تحذر البرلمان: ترحيل الكورد يهدد السلم المجتمعي

حذر اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، من محاولات ترحيل الكورد قسراً من قرى جنوب المحافظة، عاداً هذا الاجراء “مهدداً للسلم المجتمعي”.

ووجه رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في كركوك احسان الجبوري بياناً الى مجلس النواب على خلفية قيام مجموعة من العرب البدو وبمساندة الشرطة الاتحادية بترحيل الفلاحين الكورد قسراً من قرية تابعة لقضاء الدبس.

وقال الجبوري في البيان ان “قوة من الشرطة الاتحادية ومعهم قوة من الحشد الشعبي أبلغوا مئات الفلاحين الكورد بالرحيل من قراهم”.

وأضاف ان “هذا الاجراء كان بحجة وجود عقود زراعية في المنطقة أبرمت لعرب ايام النظام السابق”، مبيناً انه “في تلك الفترة تمت مصادرة أراضي الفلاحين الكورد بالقوة”.

وتابع الجبوري “نرفض هذا الإجراء ونطلب بايقافه فوراً، حرصاً على السلم المجتمعي في المحافظة، واحالة هذا الملف الى القضاء الذي سيحسم أحقية الفلاحين في تلك الأراضي”.

وكان عدد من العرب البدو الوافدين الى كركوك وفق سياسة التعريب بزمن النظام السابق، ممن استلموا تعويضات مالية للرجوع الى مناطقهم، قاموا بتوجيه إنذار للكورد المتواجدين في قرى تابعة لمحافظة كركوك، بإخلاء دورهم وممتلكاتهم خلال 72 ساعة، بمساندة قوات الشرطة الاتحادية.