الحكومة العراقية ترسل رواتب موظفي السدود بإقليم كوردستان

أعلنت المديرية العامة لسدود إقليم كوردستان، إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي سدود الإقليم البالغ عددهم 400 موظف، لشهر تشرين الثاني، بعد عام متواصل من العمل بهذا الشأن

وقال مدير سدود إقليم كوردستان، أكرم أحمد رسول، إن بغداد قامت خلال الأسبوع الماضي بإرسال رواتب موظفي سدود كوردستان.

وأوضح أن الرواتب المرسلة شملت موظفي سدود إقليم كوردستان فقط، مشيراً إلى أنها كانت وفق النظام المتبع في بغداد دون الاعتماد على نظام إدخار الرواتب المعمول به في الإقليم.

وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أمس الثلاثاء: “بدأنا بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الإقليم، ولدينا تدقيق برواتب التربية والصحة هناك، وكلفنا المالية بالذهاب إلى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو