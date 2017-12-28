العرب الذين جاؤوا خلال فترة “التعريب” إلى كركوك يهددون الكورد: أمامكم مهلة 3 أيام

بعد أن غادروا مدينة كركوك عقب عملية تحرير العراق، عاد قسم من العرب الوافدين إلى محافظة كركوك بهدف “تعريب” المحافظة، إلى الأقضية والنواحي التابعة لكركوك مجدداً، حيث قام عدد منهم وبدعم من القوات العراقية والحشد الشعبي بتهديد المواطنين الكورد في عدد من القرى التابعة لقضاء دبس، في الوقت الذي تم تعويضهم في وقت سابق بمبالغ معينة لكي يعودوا الى مناطقهم الأصلية.

وقال مختار احدى تلك القرى الواقعة في حدود قضاء دبس، في تصريح “قامت عشرات العوائل من العرب الوافدين و بدعم من قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية، بتهديد العوائل الكوردية المتواجدة في القرية، والزامهم بترك اراضيهم الزراعية والخروج من القرية”.

وأضاف، “ان هذه العوائل العربية كان قد تم استقدامها الى هذه المناطق، إلا انها رجعت الى مناطقها الاصلية بعد تحرير العراق في 2003، ولكنها عادت الآن بعد احداث 16 من اكتوبر وتقوم بتهديد الكورد الذين يعيشون في القرى التابعة لقضاء دبس في محافظة كركوك، وان امامهم 3 ايام فقط لكي يتركوا هذه القرى”.

وذكر المصدر بأن القرى التي تعرضت للتهديد على يد العرب الوافدين وبدعم من قوات الحشد الشعبي هي “بركانه، شناغه، دركي كوردان، جرج، جسيمه، كزوشان، تل هلاله، كراو، شعل، سربشاخ، كابركة، خرابه، وان امامهم 3 ايام لإخلاء هذه القرى”.

وفي 16 تشرين الأول المنصرم، شن الجيش العراقي والحشد الشعبي هجمات على كركوك وطوزخورماتو ومناطق كوردستانية أخرى وفرضا سيطرتهما عليها، ما سنح الفرصة للاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بعد سنوات قليلة من استردادها من العرب المستقدمين وتسليمها إلى أصحابها.

الترجمة والتحرير: زياد الحيدري