القانونية النيابية تعلن تكليف نواب كركوك بحسم مادتين خاصتين بالانتخابات داخل المحافظة

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي, الخميس, تكليف أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك لحسم مادتين خاصتين بالانتخابات داخل المحافظة.

وقال المرشدي في تصريح لـ صوت العراق إن “مجلس النواب كلف أعضاء محافظة كركوك بحسم الخلافات والاتفاق بشان المادتين 37 و52 الخاصتين بالانتخابات داخل المحافظة”.

وأضاف أنه “في حال عجز نواب محافظة كركوك عن حل الخلاف بشأن المواد المتبقية سنلجأ إلى المواد الأصلية التي وردت في قانون الانتخابات”.

وأوضح المرشدي, أن “الوقت المتبقي لا يسمح بتأخير حسم المواد المختلف عليها وعليه لابد حسم الجدل خلال الجلسات المقبلة”.