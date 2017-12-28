الكشف عن نتائج اجتماعات “معلنة وسرية” وبرنامج شامل لحل الخلافات بين أربيل وبغداد

افاد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الأربعاء ان اجتماعات “سرية ومعلنة” قد جرت على مدار الأسبوع الجاري بين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية في بغداد تمهيدا لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وكتب ملا بختيار على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم، انه ان خلال الأسبوع الجاري كانت هناك اجتماعات مختلفة سرية ومعلنة حملت مؤشرات تبعث على الامل.

وأضاف ان ما اعلمه عن تلك الاجتماعات ان بغداد جاهزة بشكل جيد للحوار بالمقابل حكومة إقليم كوردستان تعمل على تهيئة الأجواء في هذا المجال، كاشفا ان وفد برلمان إقليم كوردستان سيزور بغداد.

ولفت القيادي بالاتحاد الوطني انه وبشكل رسمي فلن يكون هناك أي قتال او مصادمات بين القوات العراقية والبيشمركة، مشكلة المنافذ البرية والجوية والجمارك يجري حاليا وبدقة حلها، مردفا بالقول انه بعد الانتهاء من تلك الامور سيبدأ برنامج عمل لحل قضية الميزانية والرواتب والمناطق المتنازع عليها.

ودعا ملا بختيار حكومة إقليم كوردستان الى التباحث مع جميع الأطراف لأخذ آرائها ومقترحاتها قبل الذهاب الى بغداد، مطالبا برلمان إقليم كوردستان ان تعقد جلسة مع الكتل البرلمانية من اجل كتابة نقاط التفاوض بشكل مشترك ليكون الحل شاملا كاملا بمشاركة الجميع.