(اللهم اجعل العراق كالخليج الوهابي) (لتكون البصرة كدبي بغداد كالرياض) (ويكون حكامنا مثلهم)

بسم الله الرحمن الرحيم

يقولون لنا الخليج الوهابي؟؟ عجيب.. فوالله هم يمدحون الوهابية بوصف دول الخليج بالوهابية

فقولوا لنا يا عراق (الشيعية).. ما احوالكم بظل سياسيي شيعة الكراسي والمعممين وانصار ولاية الفقيه الايرانية ومليشياتها.. اليس الاعلى بالفساد وسوء الخدمات والوضع الامني المزري والخراب واستنزاف الدماء والثروات.. هل تعلم انه لو كان لدى من حكم العراق (ذرة غيرة من غيرة حكام الخليج وشيوخها على شعوبهم) لاصبح العراق (جنة عدن اليوم).. فتخيلوا ذرة غيرة لا يملك من يحكمنا اليوم.

(هل تعلمون بان من تصفونهم بالدكتاتوريات المتخلفة.. وتقصدون حكام الخليج بدعوى انهم ياتون بالانتخابات.. بوقت من وصل بالديمقراطية بالعراق هم مثال الفساد والافساد والخيانة والانحطاط بالمنطقة الخضراء باصابع بنفسية لملايين الناخبين بالعراق، فكل اثم وخطيئة هي تقع على من انتخب.. قبل المنتخب ) .. ثم نسال (اليس بالعراق مثال الصنمية فمن يرشحون هم مجرد ذيول ترشح من قبل اصنام معممة وزعماء سياسيين فاشلين).. وهم مثال (الطغيان بالمجتمع).. (ديمقراطية الاصنام البشرية والمعممة)..

ثم (الا تستحون يا شيعة.. هل لديكم عين و تقارنون شيخ قطر مع شعبه ودولته.. بنوري المالكي الفاشل.. او شيخ الكويت مع المعتوه ابراهيم الجعفري المختل.. او سلطان عمان مع اياد علاوي الديناصور..الخ).. او (ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الزعيم السعودي.. مع الذيل هادي العامري التابع لايران ويجهر بولاءه لزعيم دولة اجنبية ايران).. و الله عيب المقارنة اصلا.. فاين الثرى من الثريا.. (كلنا نتذكر فضائح هادي العامري الفاشل وابنه بوزارة الاتصالات.. )..

والمحصلة لم نرى تناقض ونفاق وعدم صدق مع النفس..كما رايته بين الشيعة ومعمميهم واحزابهم ومليشياتهم ومثقفيهم وكتابهم وجماهيرهم وقطاعاتهم الانتخابية.. فهم من جهة يهاجمون الخليج ويصفونه بالوهابي.. وهم بنفس الوقت.. يحلمون ان يكونون كالخليج ، ويتمنون لو تفتح ابواب الخليج لهم للعمل والاقامة ليزحفون بالملايين من العراق للخليج ليتمتعون بما يحرمون منه بالعراق.. ويتسائلون.. (لماذا العراق ومدنه لم تصبح مثل الخليج)؟؟ وهذا لا ينحسر فقط بالشيعة بل بين المكون السني العربي.. لتطرح تساؤلات:

1. اذا يتهجمون على الخليج (بالوهابية)؟؟ اذن هنا ستكون مقارنة (مذهبية)؟؟ فاذا الوهابية متخلفين؟؟ وحكام الخليج (شاربي بول البعير)؟؟ سؤال (لماذا اذن (الوهابية) اسسوا دول مرفهة مستقرة امنة ناجحة منفتحة على افضل الدول بالعالم المتقدمة باوربا الغربية وامريكا واليابان وكندا واستراليا)؟؟ اثارت اعجاب زعماء اكثر الدول المتقدمة بالعالم بعمرانها؟ يتواجد فيها ملايين الاجانب يعملون بالخليج من اديان مختلفة ومذاهب شتى.. بالمقابل (اذا الشيعة تابعين للائمة المعصومين؟؟ السائرين على خطاهم؟؟ وملايين الملايين يزحفون مشيا للامام الحسين والعباس والكاظم .. الخ.. )… فلماذا اسسوا افشل وافسد دولة بالعالم يقودها (اسلاميين شيعة الحكم الموالين لولي فقيه ايران خامنئي)؟؟

2. اذا اردنا ان يصبح العراق كالخليج.. برفاهيته واستقراره ونهوضه وعمرانه وانفتاحه على اكثر الدول تقدما وتطورا بالعالم.. اليس علينا ان نتخب ونختار قادة بحكمة حكام الخليج لنكون كالخليج، وليس احزاب ومليشيات وشخوص معممة وافندية ومعكلين.. كلهم همهم جيوبهم واجنداتهم الخارجية ومصالحهم الحزبية.. وعاداتهم العشائرية البالية..

3. اذا اردنا ان نكون كماليزيا علينا ان نتج قائد كمهاتير محمد.. واذا اردنا ان نكون كالامارات علينا ان نتج زعيم كالشيخ زايد رحمه الله.. واذا اردنا ان نكون ككوريا الجنوبية علينا ان نتحالف مع اقوى دولة بالعالم كامريكا.. ونتج قادة شرفاء كحكام كوريا الجنوبية.. (فلماذا بمنطقة العراق لا نقول فشلنا اساسا.. لان الفشل هو عبارة عن نتيجة لمساعي بهذا الهدف يكون محصلتها اما نجاح او فشل).. (ولكن بالعراق لم نسعى لذلك ايضا.. بل لهث من لهث لاقامة دولة الخلافة الاخوانية الداعشية،ـ وبين من لهث ليكون ذيل لدولة الولاية الفقيه الايرانية).. ولم يقدموا نموذج يحتذى بالحكم ..

4. هل سر نجاح حكام الخليج بالحكم.. انهم لم يطلعون على اي خطبة للامام علي، كحكامنا بمنطقة العراق.. ولم يتبعون ائمة الشيعة ومراجعهم.. وليس لديهم اي احزاب ومرجعيات دينية متصارعة ومتنافرة كالشيعة.. وليس لديهم مرجعيات اجنبية اقليمية “ايرانية”.. فهل سر نجاحهم انهم لم يتبعون ما ذكرنا ولم يطلعون على ما طرحنا.. فاسسوا دول براسه حظ..

هل السر بان الخليج حكامه لم يسمحون للافكار القومية البعثية والناصرية وغيرها، والتنظيمات السياسية الاسلامية من اخوانية وسلفية جهادية ودعوة وغيرها.. ان تتسرب لحكمهم او تتدخل بشؤون دولهم او تتسلسل لمؤسساتهم العسكرية والامنية.. بالمقابل السنة العرب بمنطقة العراق سمحوا للاديولوجيات الاخوانية والسلفية الجهادية بان تنخرهم ويكونون حواضن لهذه الافكار المسومة.. ففشلوا بتاسيس دولة مرفهة مستقرة مؤمنة من الحروب الداخلية والخارجية..

5. العراق الاعلى بمعدلات الفساد، وسوء الخدمات، والوضع الامني المزري، واهمال متعمد للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.. وردائة بقطاع الكهرباء، رغم الميزانيات الانفجارية التي فاقت 1000 مليار دولار بالسنوات الماضية بظل حكم شيعة ماما طهران.. واحزابهم الاسلامية (المنتخبة من الشارع الشيعي بالعراق).. (بمشاركة احزاب وقوى سياسية سنية اسلامية وغيرها.. ).. (واحزاب كوردية قومية).. لتكون (خلطة مخيفة لتمرير صفقات فساد كبرى، وتعمد بالافشال والافساد والخلل والاهمال المتعمد لكل شيء).

6. هل تعلم ان امراء قطر لم يسمعون لخطبة واحده لائمة الشيعة ومراجعهم. .ولم يسمعون لخطبة واحده من خطب الامام علي.. ولم يعلن احد منهم مبايعته لزعيم اجنبي كالخامنئي الايراني.. وهذا ما جعل قطر الارقى بالعالم من حيث الخدمات ودعم مواطنيها..هل تعلم ان امراء قطر لم يتسرب لهم الفكر القومي ولا البعثي ولا الناصري.. لذلك بلدهم استقر امنيا وداخليا وترفه ا قتصاديا، هل تعلم ان العراق الاكثر في انتقاد الخليجيين وامراءهم ووصفهم باهل البعران.. (مدعين هم اي اهل العراق اهل حضارة).. والحقيقة اثبتت (بان شعوب العراق بلا اي حضارة.. وعمر الحضارات القديمة يمكن ان تبني حضارات راقية.. )هل تعلم ان غرور (شعوب منطقة العراق).. بانفسهم ارجعهم للوراء در وتوجه الخليجيين وامراءهم للغرب وامريكا لبناء دولهم.. بعيدا عن اي غرور .. بنى دولهم الخليجية و رفهها..

7. هل تعلم ان في العراق الاعلى بالحروب بالعالم الداخلية والخارجية، هل تعلم ان في العراق ميزانيات انفجارية لسنوات وصلت لاكثر من 1000 مليار دولار.. ذهبت بجيوب الفاسدينk هل تعلم ان في العراق الاعلى بالفساد وسوء الخدمات والوضع الامني المزري، هل تعلم ان في العارق اخطر التنظيمات الارهابية التي ظهرت للعالم داعش وابو بكر البغدادي، هل تعلم ان في العراق الاعلى بركام الازبال، هل تعلم ان في العراق.. الاعلى بانتقاد السياسيين.. من قبل الفقراء .. ثم نجدهم ينتخبون هؤلاء الفقراء من سرقهم.

8. دول الخليج، يحكمها شيوخ عشائر في خلفيتهم .. فلماذا شيوخ عشائر منطقة العراق مثال الردائة والتقاتل العشائري على اتفه الاسباب وصلت لتكون عوامل لتجارة المخدرات والسلاح.. كما يحصل بالعمارة والبصرة وغيرها.. وشيوخ الانبار الذين هم مثال حواضن الارهاب والقتل والذبح والتفخيخ.. لماذا شيوخ العشائر اما قبلوا ان يكونون مع (نظام فاسد، كعشائر اسنداد).. والاخرى من العشائر قبلت ان تكون (مع داعش والقاعدة والبعثية)؟؟ ولم نجد بزوغ عشائري بقادة عشائريين مثل حكمة عشائر الخليج وحكامها.. الذين اسسوا دول.. في حين عشائر منطقة العراق (اسست مافيات بل عصابات)..

9. هل تعلم ان في العراق الاعلى بالحروب بالعالم الداخلية والخارجية هل تعلم ان في العراق ميزانيات انفجارية لسنوات وصلت لاكثر من 1000 مليار دولار.. ذهبت بجيوب الفاسدين هل تعلم ان في العراق الاعلى بالفساد وسوء الخدمات والوضع الامني المزري هل تعلم ان في العارق اخطر التنظيمات الارهابية التي ظهرت للعالم داش وابو بكر البغدادي هل تعلم ان في العراق الاعلى بركام الازبال هل تعلم ان في ا لعراق.. الاعلى بانتقاد السياسيين.. من قبل الفقراء .. ثم نجدهم ينتخبون هؤلاء الفقراء من سرقهم..

المحصلة ينتقدون الوضع الحالي، وبنفس الوقت ينتخبون مسببي هذا الوضع.. لذلك ترى (نفس قوائم رؤساء الوزراء السابقين الذين بظلهم الفشل والفساد يتم تداور قوائمهم.. كالمالكي وعلاوي والجعفري)..

ونبين بان كل الفساد والافساد والخراب بمنطقة العراق اساسا ليس لدول الخليج دخل فيه، فهل الوهابية قالوا مثلا لعبد الفلاح السوداني (حواري حزب الدعوة).. وزير التجارة السابق.. اسرق قوت الملايين.. بمليارات الدولارات؟؟ هل اسرائيل قالت للنصراوي محافظ البصرة من المجلس الاعلى الاسلامي المحسوب شيعيا الذي اسسته ايران باراضيها بالثمانينات، اسرق المليارات فسادا واذهب لاستراليا مكافئة لك..

وننبه ما نبهنا به سابقا.. بان منذ عام 1979 شهدت المنطقة بروز (تنظيمات واديولوجيات لنسف المكونات المذهبية من داخلها) .. وهم ادوات الصراع اليوم بالمنطقة.. ويمثلون حالات طارئة وغريبة ومتفجرة.. (الولائية وبدعة ولاية الفقيه للخميني بايران التي يحكمها الشيعة).. (الحوثية باليمن التي يحكمها الزيدية).. (السلفية الجهادية وبدعتها التي فجروها بين السنة والوهابية لاستهداف حكم ال سعود اساسا لنسف السعودية من الداخل، حتى وصل بان القاعدة والسلفية الجهادية وداعش يكفرون ال سعود ويعتبرون معارضة داخل السعودية).. (والصدرية بين شيعة العراق الجعفرية.. لنسف الشيعة وشقهم عاموديا وافقيا، لصدريين ولا صدريين وحوزة صامتة وحوزة ناطقة.. وكل ما نعانيه من مليشيات تسمى بالمارقة حينا ومنفلتة حينا اخر، وتمثل اجندات لايران، انشقت عن جيش مهدي التابع لمقتدى الصدر كالعصائب و النجباء وكتائب حزب الله.. وغيرها)..

تنبيه:

اليوم اذا ارادت (شعوب منطقة العراق).. ان يكفرون عن خطيئتهم فعليهم ان يقاطعون الانتخابات .. ويطالبون بوصاية دولية على العراق.. (ومن يقول عكس ذلك.. عليه ان يقدم البديل ان كان لديه اصلا عن الفاسدين والفاشلين اليوم بالحكم وخارجه معا، ومن يقول ان هناك كفاءات.. اتحداكم.. فشيوخ عشائر تجار مخدرات ومهربي سلاح، المرجعية سدت الباب ولم تطرح بديل، الاحزاب الحاكمة موالية ومقربة من خامنئي حاكم ايران.. ومتهمة بالفساد والفشل، والمليشيات الحشدوية هي اصلا مخالب مسلحة للاحزاب السياسية الفاسدة بالحكم، والمثقفين واصحاب الشهادات مشغولين برواتبهم والصراع على المناصب والتملق للقوى السياسية للحصول على مناصب عمداء جامعة او رؤساء اقسام او واجهات لقوى اسلامية فاشلة)..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم