امنيات العراقيين ..

ان نرى في العام الجديد .حكومة قوية تقضي وتامر بالتنفيذ على ادخال السراق للسجون العراقية ومحاسبتهم أشد المحاسبة ﻻنهم السبب في تاخير عملية التطور والبناء ..اذن يحتاج بالانتخابات القادمة رئيس وزراء قوي وصارم له برنامج يخدم العراق ويبتعد عن حزبه بحيث يشكل حكومة نظيفة قوية تعمل للعراقيين مع إصدار قرارات صارمه ،مثلاً الارهابي يقتل بعد التحقيق ،والسارق يقتل بعد التحقيق اذا ثبت بالجرم المشهود ..والفوضوي بالشارع يعاقب ،

اضافه الى تحقيق الخدمات للعراقيين كالسكن والعمل والصحة والتعليم وبناء مدارس تكفي لاستيعاب الطلبة وتوفير لهم الخدمات .

وان تعتمد الحكومة على التخطيط المدروس للقضاء على ازمة السكن ،وتبليط الازقة سوا بالمقرنص ام بالاسفلت وحل مشكلات العشوائيات في المناطق السكنية .وبناء البنية التحتية لجميع المحافظات بالمواصفات العالمية ،..

لكن بالمقابل ان يصدر قرار جماعي بالبرلمان من اجل تعديل فقرة الانتخابات ان تكون استمرارية رئيس الوزراء لدورتين انتخابية فقط . ولم يعود مره اخرى للعمل السياسي حتى لا يصبح دكتاتور ، وبهذا العمل يفسح المجال للعراقيين الاخرين ربما ياتي الينا رجل نزيه ونظيف يحب العراقيين جميعاً ويحقق لهم السعادة والرفاهية والاستقرار،وتتحسن احوال الشعب نحوا الاحسن يارب ..

الكاتب والناشط المدني . علي محمد الجيزاني ..