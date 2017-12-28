باحث إسرائيلي يؤكد زيارة نحو 20 مسؤولا عراقيا لتل أبيب

أعلن الباحث والكاتب الاسرائيلي، إيدي كوهين، عن إجراء أكثر من 20 مسؤول عراقي “زيارة سريّة” إلى إسرائيل‏، بحسب ما نشرته صحيفة القدس العربي اليوم.

وكتب كوهين في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “ذكر في برنامج قصارى القول (تبثه قناة RT الروسية)، أن أكثر من 20 مسؤولاً عراقياً زاروا إسرائيل سراً”، مبيناً إنه “لم يذكر أسماءهم لدواع إعلامية”.

لكن الباحث الإسرائيلي أورد بعضاً من أسماء المسؤولين العراقيين، مثل “مثال الآلوسي- وقد صرح بذلك علنا، وأحمد الجلبي (رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق) زار إسرائيل عام 2007، إضافة إلى النائبة حنان الفتلاوي (رئيسة حركة إرادة) زارت إسرائيل عام 2010، والنائب مشعان الجبوري- عام 2009، وأثيل النجيفي (محافظ نينوى السابق) الذي زار إسرائيل عام 2008، فضلاً عن حسين الشهرستاني (زعيم تيار مستقلون) زار إسرائيل عام 2011»، حسب المنشور.

وكتب أيضاً أن معلوماته استقاها “من وثائق ومصادر استخباراتية عراقية” تعهد بـ”عرضها وقت يتطلب الأمر قانونياً”.

من جهته، علق وزير التعليم السابق حسين الشهرستاني، على هذه الانباء التي تحدثت عن زيارة اجراها الى اسرائيل بشكل سري عام 2011.

وذكر مكتب الشهرستاني في بيان صحفي ان “صحيفة القدس العربي نشرت خبراً نسبته لكاتب اسرائيلي يسمى ايدي كوهين مفاده ان مسؤولين عراقيين زاروا اسرائيل واورد الكاتب الاسرائيلي اسم حسين الشهرستاني ضمن قائمته وادعى ان معلوماته من مصادر استخباراتية عراقية”.

وأضاف البيان اننا “في الوقت الذي نكذب الخبر جملة وتفصيلاً والذي من الواضح ان خلفه اجهزة استخبارية تروج لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني لتلويث اسماء وطنية عرفت بمواقفها المناصرة للحق الفلسطيني ، نود ان نوضح للرأي العام إن الشهرستاني رابط على الحدود فلسطينية مقاتلاً العدو الغاصب مع المقاومة الفلسطينية عام 1970 وبقى موقفه ثابتاً بالعمل على تحرير فلسطين في كل مراحل حياته”.

وتابع البيان انه “في الوقت الذي نهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة في نشرها اخباراً واضحة الكذب ومعروفة الغايات ندعوها للتواصل مع ذوي الشأن لتلافي الوقوع في فخ ترويج الاشاعات الكاذبة خدمة للمشروع الصهيوني”.