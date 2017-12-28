بدويون عرب يستعينون بالقوات العراقية لتهجير 35 عائلة كوردية جنوبي كركوك

أفاد سكان قرية بلكانة الكوردية، جنوبي كركوك، اليوم الاربعاء، بقيام عوائل عربية بدوية بتهجيرهم من قريتهم، بمساندة ومعاونة القوات العراقية.

وقال أهالي القرية ان “عوائل بدوية عربية قاموا بتهديدنا بضرورة اخلاء دورنا البالغ عددها 35 بيتاً في قرية بلكانة، رغم انهم من المستفيدين من سياسة التعريب بزمن النظام السابق، وليسوا من سكان كركوك الاصلاء”، مبينين ان “هذه الاسر العربية سبق ان تسلمت مبالغ التعويض من الحكومة العراقية للرجوع الى مناطقهم الاصلية”.

وأضافوا ان “الاسر البدوية العربية هددونا باخلاء منازلنا خلال 72 ساعة، وسط صمت القوات العراقية التي وقفت من دون اتخاذ اية خطوة لانصافنا نحن أهالي المنطقة الاصلاء”.

واشاروا الى ان “سياسة التعريب لازالت مستمرة من قبل المستفيدين من النظام البعثي السابق، رغم ادعاء الحكومة العراقية بانها ضد السياسات البعثية”.