تراجع احتياطات العراق من العملة الأجنبية 4 بالمائة في 2017

قال مسؤول في البنك المركزي العراقي، الأربعاء، إن احتياطي البنك من العملة الأجنبية بنهاية 2017 تراجع بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي، إلى 48 مليار دولار .

كان البنك المركزي العراقي أعلن رسميا في ديسمبر/كانون أول 2016، أن الاحتياطي المالي من العملة الأجنبية بلغ 50 مليار دولار.

وقال مدير عام دائرة العمليات المالية في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، إن “الاحتياطي من العملة الأجنبية عند 48 مليار دولار، وسعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بقي ثابتا طيلة العام الجاري.. هذا شيء إيجابي”.

وأوضح “داغر”، أن “من شأن إحكام السيطرة على بعض الإجراءات ومنها الحدود، وتقليل المشاكل الاقتصادية الأخرى، رفع الاحتياطي المالي”.

وتراجعت الاحتياطات الأجنبية بشكل متسارع منذ 2015؛ نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، واشتداد المعارك لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، ما دفع الحكومة للسحب منها.

وبلغ الإحتياطي المالي من العملة الاجنبية 53 مليار دولار في يونيو/حزيران 2016، بانخفاض 15 مليار دولار عن الاحتياطي المالي في نهاية 2015، الذي بلغ وقتها 68 مليار دولار.

وبدأت الحكومة العراقية منذ 2008، بخطوات تهدف إلى تحسين القطاعات الصناعية والزراعية والتجارة، بهدف رفد موازنة الدولة بواردات إضافية عدا النفط الذي يشكل المصدر الأساس لإيرادات العراق السنوية.

ومؤخرا رفعت الحكومة العراقية من قيمة الضرائب على البضائع الداخلة إلى البلاد، بنسبة الضعف، في مسعى لتعزيز الإيرادات المالية، وحماية المنتج المحلي.