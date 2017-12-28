خطة امنية في عاصمة إقليم كوردستان

أعلنت مديرية الشرطة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء انها وبالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية قد وضعت خطة لمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد هوكر عزيز انه بمناسبة راس السنة الجديدة فانه وبالتعاون بين جميع اقسام المديرية مع قوات الامن الاسايش في أربيل، وشرطة المرور، وشرطة الدفاع المدني والقوات الأخرى قد تم وضع خطة امنية لهذه المناسبة.

وأضاف ان قوى الامن الداخلي يقع على عاتقها تنفيذ الخطة داخل وخارج مركز المدينة، وان تراقب عن بشكل دقيق جميع الأماكن العامة.

وتابع عزيز انه في جميع الأماكن التي ستشهد احتفالات بهذه المناسبة فان القوات الأمنية ستدخل بحالة الإنذار لحماية المواطنين المحتفلين بتلك الأماكن.