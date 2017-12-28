صحة السليمانية: بغداد أرسلت دفعة من الأدوية إلى المحافظة

أعلنت الدائرة العامة للصحة في السليمانية، اليوم الأربعاء، وصول كمية من الأدوية المرسلة من قبل الحكومة العراقية إلى المحافظة، مشيرةً إلى انتظار إرسال المزيد منها.

وقال المدير العام لصحة السليمانية، ميران محمد، إن “كمية الأدوية المرسلة ليست كبيرة بحيث تكون كافية لتعبئة صيدليات المستشفيات، لكن هذه الخطوة جيدة”.

وأضاف أن “الدفعة تتضمن كمية من الحبوب والشراب والمغذيات الطبية، ونتوقع إرسال أدوية السرطان قريباً”.

وكانت وزيرة الصحة العراقية، عديلة حمود، قد قالت في مقابلة خاصة أجرتها معها شبكة رووداو : “نطمئن كل المواطنين في إقليم كوردستان أن الوزارة ماضية في تجهيز وزارة الصحة بإقليم كوردستان بحصصهم المقررة وفق النسبة المحددة في وزارة الصحة ضمن الموازنة المحددة للأدوية”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو