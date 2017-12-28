مجلس امناء شبكة الاعلام يصدر بيانا بشأن إستقالة هديل كامل

اصدر مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، الأربعاء، بياناً بشأن استقالة عضو المجلس هديل كامل.

وذكر بيان للمجلس، ان “مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي يدين الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها الزميلة هديل كامل عضو مجلس الامناء لإجبارها على عدم التواصل مع زملائها واداء عملها وحضور جلسات المجلس”.

وأضاف البيان ان “رئيس المجلس روميل ايشو وعلي الشلاه وفضل فرج الله اعضاء المجلس التقوا بزميلتهم هديل كامل اليوم واعلنوا تضامنهم التام معها ودعمهم لها في التعبير عن آرائها وقراراتها بحرية تامة”.

وكانت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية قد هاجمت، الأربعاء، مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي، فيما طالبت بكشف الجهات التي “هددت” عضو المجلس هديل كامل.

وقدمت عضو مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي هديل كامل، في وقت سابق اليوم، استقالتها من منصبها، الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

وذكرت كامل في طلب الاستقالة، “أرجو تفضل سيادتكم بقبول استقالتي من مهمتي كعضو مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي، الذي كان لي الفخر أن اتسنم هذا المنصب مادام بتوجيهكم”.

وأضافت: “كنت آمل أن أقدم كل أمكانياتي لخدمتي بلدي في مجال الاعلام، إلا أنني وجدت نفسي الطرف المستهدف الأضعف للضغط عليه بتحقيق كل الأهداف، لكل الأطراف”.

وتابعت: “أنا لا طاقة لي بمعارك لا ناقة لي فيها ولا جمل، ومسؤوليتي تجاه بنتي اليتيمتين، تحتم علي أن أجد مصدر رزق آخر لا يهدد حياتي فيهددهم”.