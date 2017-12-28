محافظ كركوك: المحافظة تشهد أزمة سياسيّة مغلّفة بطابع قومي

وصف محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، التحديات التي تعكر صفو التعايش بين مكونات المحافظة بأنها”مشاكل سياسية مغلفة بطابع قومي”، داعياً بعثة الامم المتحدة الى التدخل لدعم الحوار بين مختلف تلك المكونات. وكشف عن تدمير أكثـر من 100 قرية وأجبر سكانها على النزوح.

جاء ذلك خلال لقاء الجبوري مع أليس وولبول نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وأعادت القوات الاتحادية انتشارها في كركوك وعدد من المناطق المتنازع عليها في أربع محافظات، منذ أحداث منتصف تشرين الاول الماضي.

وقال محافظ كركوك وكالة، عقب اللقاء بالمسؤولة الأممية، ان “التعقيد في كركوك كبير من الجانب السياسي والامني، إذ إن مشكلة المحافظة تتمثل في كونها مشكلة سياسية مغلفة بطابع قومي لكن إرادة مواطنيها أقوى من طروحات السياسيين، وهذا يجعلنا نبحث عن مخرجات قانونية ودستورية لرسم ملاحم المستقبل العادل للجميع”.

وحول مجريات الاجتماع مع ممثلة بعثة الامم المتحدة، أوضح الجبوري “بحثنا الواقع السياسي والأمني والانتخابي في كركوك خاصة بعد تحرير مناطق جنوبي كركوك وغربيها وتطبيق خطة فرض القانون في كركوك”. وأردف “نحن في إدارة كركوك نستقبل يومياً شكاوى عن قوع انتهاكات تعرّض لها مواطنو كركوك خلال السنوات الماضية الى جانب مأساة سكان 104 قرى تعرضت للتهديم ما جعل عودة أهلها أمراً مستحيلاً، ونواجه صعوبة كبيرة في إعادتهم”.

وتابع محافظ كركوك “هناك إرادة سياسية كانت تسعى لإزالة هذه القرى من الوجود رغم عدم وجود أي مبرر لإزالتها وتدمير الدور والبنى التحتية وإدارة كركوك ودوائرها الخدمية التي نجحت في توفير الخدمات وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة وإعادة أكثر من خمسة آلاف نازح لبيوتهم وقراهم في أسرع عملية عودة للسكان الذين عانوا وقاسوا إرهاب داعش وفكره المنحرف”.

وشدد الجبوري على “ضرورة وجود تمثيل عادل في مفوضية انتخابات كركوك، بالصورة التي تمثل جميع المكونات، ما يعكس رسالة اطمئنان للجميع من دون تمييز مكون سياسي على آخر”، داعياً بعثة اليونامي في العراق الى “ضرورة دعم الحوار بين مكونات كركوك لتطبيق الشراكة الحقيقية بين جميع مكونات المحافظة”.

وحول الاوضاع الراهنة لمحافظة كركوك بعد سيطرة القوات الاتحادية عليها، أكد المحافظ وكالة ان “كركوك وبعد تطبيق خطة فرض القانون تنعم بالأمن والاستقرار ولم تسجل عمليات خطف او تحديات أمنية ..وهنالك أداء مهني وشجاع للقطعات العسكرية”، منوهاً الى أن “ما سجل من حوادث إجرامية تم كشفها واعتقال المتورطين ، وهذا دليل على نجاح الأداء الأمني في كركوك”.

واستدرك الجبوري بالقول “كان لدينا اتفاق لتقاسم الشراكة وحسم القضايا الخلافية وإطلاق سراح المعتقلين منذ العام 2007 ولكن لم يطبق بشكل كامل رغم موافقة جميع الاطراف وبدعم بعثة اليونامي حينها. ودعا مسؤول بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش الى “زيارة كركوك ومشاهدة التغيرات الإيجابية التي حدثت مؤخراً وحالة الاستقرار الأمني “.

في غضون ذلك، لوحت الجبهة التركمانية، بمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في أيار 2018، في حال عدم اختيار ممثل لها في مفوضية الانتخابات. وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل لتطيبق مبدأ الشراكة بين مكونات المحافظة في كركوك وتوزيع المناصب بطريقة 32%.

وقال رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي لـ(المدى) إن “مشاركة التركمان في الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة خاصة في كركوك مرهون بضرورة إعادة النظر بعمل مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك الذي يفتقد الشراكة الحقيقية بين المكونات”. وطالب بـ”اختيار مفوض ممثلا عن التركمان في العراق له حق التصويت في المفوضية المستقله العليا للانتخابات”.

وأعرب الصالحي عن أسفه “لعدم لعب الامم المتحدة (يونامي) دورا بخصوص مفوضية الانتخابات التي اقتصرت على التمثيل الشيعي والسني والكردي من دون النظر للمكونات العراقية الاخرى”. ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى “استصدار أمر ديواني بتطبيق الشراكة وتوزيع المناصب بين مكونات كركوك بنسبة 32%”.

واستدرك رئيس الجبهة التركمانية بالقول إن “مطالب التركمان هي حقوق شرعية وقانونية و ستسهم بضمان إجراء انتخابات ناجحة يشارك فيها جميع مكونات كركوك بعد ما تحقق بالمحافظة من فرض سلطة السلطة الاتحادية في تطبيق خطة فرض القانون “.

وأبدت ثلاثة أحزاب تركمانية، وهي توركمن إيلي والقرار والجبهة التركمانية، في الـ25 من تشرين الثاني الماضي، اعتراضها على الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا المستقله للانتخابات لتجديد عقود موظفيها، مشيرة الى ان الآلية المعتمدة أسهمت في تهميش حقوق المكون التركماني.