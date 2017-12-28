مواطن من بابل يطالب العبادي بفتح تحقيق بعد تعرضه لنهب جميع ممتلكاته

ناشد مواطن من أهالي بابل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بفتج تحقيق بعد أن سُلب منه بالتهديد سيارته وجميع ممتلكاته، مشيراً إلى أن “الذين يقومون بمثل هذه الافعال هم عبارة عن عصابات متنفذة”.

وقال المواطن شاكر زيدان المسعودي، “أطالب العبادي بتشكيل لجنة من الأمن الوطني لفتح تحقيق بخصوص سلب سيارتي بعد التهدي، وبشهادة شهود”.

وأضاف أنه “رغم اعتراف الشهود أمام المحكمة والضباط، لكن القضاء يحكم بالإفراج عنه”، لافتاً إلى أن” الذين يقومون بهذه الأفعال هم عبارة عن عصابة متنفذة، وسرقوا كل ما أملك”.

وتنشط جماعات مسلحة تابعة لجهات متنفذة في الدولة في معظم المدن العراقية وتعرض حياة السكان للخطف والقتل.