ميسان.. صراع عشائري للسيطرة على موارد منفذ الشيب الحدودي مع إيران

عزا عضو مجلس محافظة ميسان عبدالحسين الساعدي، اليوم الاربعاء، النزاع العشائري في قضاء الكحلاء إلى صراع للسيطرة على موارد منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

وقال الساعدي، إن “عصابات مسلحة تحاول الهيمنة على منفذ الشيب الحدودي مع إيران”. مؤكداً بأن منفذ الشيب يعد من المعابر الحدودية المهمة لنقل البضائع والمسافرين لذلك كان آحد الاسباب وراء محاولة السيطرة عليه من قبل العصابات المسلحة “المتسترة بغطاء العشائر والاحزاب السياسية”.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية ارسلت تعزيزات عسكرية من عدة محافظات لفرض سيطرتها على منفذ الشيب، فيما تستمر مطاردة “العصابات المسلحة”.

وكشف الساعدي، أن الجماعات المسلحة فرضت هيمنتها وقوانينها العرفية منذ عدة سنوات على منفذ الشيب، واستحوذت على موارده ما اثر سلباً على الاقتصاد العراقي.

دفعت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، بقوات خاصة مجهزة بدروع وعربات مختلفة إلى محافظة ميسان، جنوب العراق، 350 كيلومترا، بعد نحو أسبوع كامل من اشتباكات واسعة جرت بين عشائر عراقية في إطار الصراع على منفذ حدودي مع إيران.

يأتي ذلك بعد نداء أطلقه محافظ ميسان، علي دواي، للحكومة العراقية خلال اجتماع أمني طارئ لمجلس ميسان، طالب فيه بـ”ضرورة فرض الأمن في المحافظة، واستقدام قوات من خارج المدينة، نظراً لضعف مديرية شرطة المدينة في السيطرة على ما يجري”.

وكان مسؤولون أعلنوا، قبل أيام، عن سقوط بلدة الكحلاء في ميسان بيد العشائر بشكل كامل، بعد معارك طاحنة جرت بين عدد من عشائر المحافظة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة، بما فيها صواريخ قصيرة المدى ومدافع هاون وقاذفات الـRBG 7 المحمولة على الكتف.