وفد مشترك بين العراق وإقليم كوردستان في تركيا للتفاوض بشأن المياه

أكد، ممثل إقليم كوردستان في وفد وزارة الموارد المائية العراقية للتفاوض مع تركيا، حمد أمين فارس بيندرويي، أن المفاوضات جارية مع الجانب التركي بشأن موضوع المياه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مشاريع جديدة

وقال بيندرويي إنه “شاركنا بالمفاوضات الجارية حالياً حول موضوع المياه مع الجانب التركي كوفد عراقي ونحن نمثل حكومة إقليم كوردستان”.

وأضاف”أشارك في هذه المفاوضات منذ عام 2003 وهي مستمرة بعد أن كانت متوقفة منذ التسعينات”.

وأشار إلى أن “المفاوضات التي جرت منذ يومين كان للوفد العراقي حضوراً كبيراً حيث شارك أكثر من 20 مسؤولاً من وزارات مختلفة وكذلك السفير العراقي في أنقرة، ومدير عام السدود ونحن في حكومة إقليم كوردستان ومجموعة من الوزارات الاخرى كوزارة البيئة والتخطيط”.

وأوضح بيندرويي أن “المواضيع التي تمت مناقشتها موضوع سد إليسو الذي سيؤثر بشكل كبير عندما يفيض على إيرادات المياه في العراق، وكذلك تلوث المياه وتبادل الخبرات، وسيتم تدريب مجموعة من الكوادر العراقية في تركيا بمشاركة بعض الكوادر في إقليم كوردستان”.

وأردف أنه “تم الاتفاق على إنشاء مجموعة من المشاريع الكبيرة ومنها سد قراداغ وسد حاجي بك، وتم إقرار هذه المشاريع منذ 2013 لكنها كانت متوقفة بسبب الظروف الحالية”، لافتاً إلى أنه “حالياً بدأت المفاوضات ونحن كممثلين عن حكومة إقليم كوردستان شاركنا بهذه المفاوضات، وتم إقرار هذه السدود”.

وبين ممثل إقليم كوردستان في وفد وزارة الموارد المائية العراقية للتفاوض مع تركيا أنه “ستبدأ مسوحات حول هذه السدود و تشكيل لجان فنية من الطرفين التركي والعراقي، بمشاركة حكومة إقليم كوردستان، وبعدها ستقرر كيفية إنشاء هذه السدود، وتم مراجعة مجموعة من المشاريع الأخرى منها المسوحات الطوبوغرافية والتربة، وكذلك مجموعة من المشاريع الاروائية ويمكن تطبيق هذه المشاريع في إقليم كوردستان بموجب خطة وزارة الزراعة والموارد المائية بهدف مسح التربة والأراضي بالاستفادة من هذه الخبرة”.