أين رواتب الموظفين يا حكومة الإقليم؟

حمزة الجواهري

نشرت عين العراق نيوز يوم الإثنين المصادف 25 /12/ 2017، تقريرا ناقصا، عن صادرات النفط لحقول كردستان لشهر تشرين الثاني الماضي، الأرقام التي جائت به تتطابق مع ما لدينا من معلومات متواترة من مصادر مختلفة موثوقة ما عدا نقطة واحدة، وهي إنتاج قبة خورمالة، القبة الشمالية من حقل كركوك العملاق المطور من أوائل القرن الماضي، والتي استولى عليها البيشمركة بقوة السلاح خلال عام2007، حيث تم رفع إنتاجها فيما بعد ليصبح من110 إلى120 ألف برميل يوميا، وذلك من خلال نصب المعدات التي اشترتها شركة نفط الشمال لتطوير القبة، وهناك أرقام غير موثوقة المصدر أن إنتاج هذه القبة قد وصل إلى400 ألف برميل يوميا، لكن سنكتفي بالأرقام موثوقة المصدر من أن الإنتاج هو120 ألف برميل يوميا.

فقد أشار تقرير عين العراق نيوز الناقص إلى أن مجمل الكميات المنتجة من النفط كانت 235 الف برميل يوميا مستثنى منه أرقام خورمالة.

بهذا يمكن أن نعيد الحساب للإنتاج الإقليم الحالي والذي يصدر عبر ميناء جيهان التركي سيكون350 ألف برميل يوميا تقريبا، وربما أكثر بقليل.

من تقرير وزارة النفط للشهر نفسه أن معدل سعر البرميل خلال الشهر كان ما يقرب من58 دولار، وبما أن نفط الإقليم أخف، فإن سعره قد يصل إلى60 دولار للبرميل. يمكن للقارء مراجعة أرقام البيع التي تنشرها الوزارة عندما كانت تنشر أرقام نفط الشمال، سنجد أن الفرق لابد أن يكون حوالي دولارين للبرميل.

وفق التقرير المنشور، وهو مقارب للواقع ما عدا إنتاج خورمالة الذي تم التغاضي عنه، كما أسلفنا، تكون الأرقام كالآتي بعد إضافة إنتاج هذه القبة: ، خورمالة120 ألف، وتـــاوكي110 ألف، وطق طق13.5 ألف، وشيخان40 ألف، وفیشـــخابور4.5 ألف، وخورمور13 ألف، وسرسنك10ألف، وسرقلا5 ألف، اربيل3ألف، وخلكان2ألفين، واتروش22 ألف، وعين سيفني8 ألف، ودميرداغ4 ألف، وهكذا سيكون الإنتاج الكلي هو355 ألف برميل يوميا، وبسعر60 دولار للبرميل خلال شهر تشرين الثاني، هكذا ستكون عائدات الإقليم من النفط الخام ما يقرب من640 مليون دولار شهريا، يضاف لها عائدات النفط المكرر والتي تزيد عن5 دولار للبرميل بواقع تكرير100 ألف برميل يوميا، فإن المجموع الكلي لعائدات النفط الخام والمشتقات سيكون655 مليون دولار للشهر. كما ويضاف لهذا الرقم عائدات المنافذ الحدودية البرية.

إننا نتحدث عن700 مليون دولار شهريا، عدا الضرائب والمنتوجات الأخرى، سواء كانت خدمية أم زراعية أم سياحية أم صناعية أم اسخراجية للعديد من الموارد الطبيعية في الإقليم.

في حين أن رواتب موظفوا الإقليم يجب أن لا تزيد عن400 مليون دولار، والباقي يستطيع تمويل كل احتياجات الإقليم، كما ويستطيع تسديد الديون المترتبة عليه سواء للشركات النفطية أو غيرها من مستحقات.

الأنكى من ذلك أهم يستدينون أرقاما فلكية بفوائد فلكية أيضا من جهات مختلفة!!!!!!

تعمدت أن يكون تقريري مختصرا جدا، لأني سأترك التعليق والتحليل والاستنتاج للقارئ الكريم، وخصوصا القارئ الكردي.

بغداد 27/12/2017