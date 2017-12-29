الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يسلم شروط بقائه في الحكومة إلى مجلس الوزراء

اجتمع وفد من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، اليوم الخميس، 28 كانون الأول، 2017، مع رئاسة مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، لتسليم شروط بقاء الحزب في الحكومة.

وحضر الاجتماع رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، ونائبه، قوباد الطالباني، لبحث شروط بقاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في الحكومة.

وأعلن الاتحاد الإسلامي خلال الأسبوع الماضي، عن ثلاثة شروط للبقاء في الحكومة وهي: إعادة أوضاع السليمانية إلى طبيعتها والإفراج عن المعتقلين، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوزيع الرواتب، إضافة إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين.

وفي السياق، قال نيجيرفان البارزاني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن “الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يتحرك دائماً من منطلق المسؤولية عن المعضلات التي تواجه إقليم كوردستان”.

وأضاف أن “الحكومة تسعى بجدية (لتلبية هذه الشروط)، لأن هذه المطالب تصب في إطار تحقيق مصالح مواطني إقليم كوردستان، وبالتأكيد فإننا سنحققها بقدر ما نملك من إمكانيات”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو