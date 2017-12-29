التحالف الوطني في سباته الشتوي

لؤي الموسوي

السبات المقصود به؛ هو توقف حركة بعض الكائنات الحية عن ممارسة نشاطها اليومي في فصل معين من فصول السنة، وذلك لاسباب تحيط بها التي لا تستطيع التكيّف مع الاجواء التي تكوّن قاسية عليه كانخفاظ في درجات الحرارة التي تقييد حركة هذا الكائن.

السبات الشتوي لبعض الكائنات الحية التي تعيش على سطح الارض، تمر بفترات زمنية من حياتها فتجدها في فصل الصيف تتمتع بالنشاط والحيوية والتكاثر من اجل الحفاظ على النوع بينما في فصل الشتاء يكون العكس من ذلك تماماً مما يشل حركتها فتخضع الى عملية سبات طوال فترة فصل الشتاء.

عاد المشهد مجدداً إلى التحالف الوطني بعد انقضاء فترة الانتعاش والحيوية التي عاشها تلك الفترة التي لم تكن بالبعيدة، التي كانت تمتاز بحركة ديناميكية فاعلة تكللت في بداياته لملمة مكونات التحالف الوطني الذي كان ميتاً سريرياً منذ عام 2009 فالاجتماع تلو الاجتماع انبثق عنه تشكيل هيئات كالهيئة السياسية والهيئة العامة ونظام داخلي خاص به ولجان خاصة تعمل كخلية النحل التي تعمل في رفد العملية السياسية الفتية.. لكن ما ان بدء نبض الحياة عاد اليه إلا سرعان عاد عليلاً كأن الجرعة الدوائية التي تناولها كانت كبيرة عليه لم يستطع تحملها مما اصيب بالشلل مجدداً وكأن القدر كتب عليه بأن يكون عليلاً.

لا طعم لا لون لا رائحة اصبح مجرد سلعة معروضة في الرف، لا يرغب احد في اقتناءه لسبب واحد كونه سلعة مستهلكة منتهية الصلاحية ضارٍ اكثر منه نافع خامل عن فعل اي شيء، بل اصبح وبالاً على المكون الذي يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.. عدد كبير لكن فعل صغير لم يستيطعوا فرض وجودهم كرقم في تشريع القوانيين التي تخص المواطن العراقي كازمة السكن، والعيش الكريم، والصحة، والتعليم، والامن، وغيرها من جوانب الحياة الأخرى كمحاسبة الفاسدين والمتاجرين بمعاناة المواطن، بل تنافروا فيما بينهم من اجل مكاسب خاصة بهم والضحية هو المواطن الذي دفع ضريبة غالية جداً وهي معاناته والقائمة طويلة بذلك.