السلطات العراقية تحبط عملية تهريب “لوحة اثرية” الى الخارج

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار يوم الخميس انه بالتعاون والتنسيق مع فوج طوارئ الأنبار تمكنا منع تهريب لوحة فنية أثرية خارج البلاد عن طريق سيطرة الكيلو 7 بواسطة سيارة أجرة نوع جمسي.

وذكر بيان صادر عن المكتب اليوم، ان عملية ضبط اللوحة تمت بناءً على ورود معلومات لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من نائب رئيس هيأة المنافذ الحدودية ومفتش عام وزارة الثقافة والسياحة والآثار مفادها محاولة تهريب لوحة فنية أثرية عن طريق المحافظة الى الخارج.

وأوضح ان الأمر الذي استدعى من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار الى تشكيل مفرزة خاصة تتولى التحري عن المعلومة وضبط المتورطين بعملية التهريب بالجرم المشهود، وقد نسقت المفرزة التفتيشية مع فوج طوارئ الأنبار ونصبت كميناً للمتورطين بالجريمة في سيطرة الكيلو 7 (السونار) وضبطت اللوحة في عجلة نوع (جمسي) حاول سائقها تهريبها خارج البلاد.

وتابع البيان ان المفرزة نظمت التفتيشية محضر ضبط اصولي ودونت افادة السائق، وسلمتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.