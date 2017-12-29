المرجع المدرسي يدعو إلى تطوير النظام السياسي في العراق ويحث العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة

دعا سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، دام ظله، إلى “تطوير النظام السياسي في العراق”، وحذر من “ضياع” فرصة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال سماحته في بيانه الأسبوعي الذي صدر عن مكتبه، اليوم الجمعة، “إننا ندعو الشعب العراقي إلى تطوير نظامهم السياسي لكي يصبح الأفضل والأمثل بين أنظمة الحكم في المنطقة”.

وأضاف “إن الله سبحانه أنعم عليكم بالوعي والحرية والتمسك بالقيم وعليكم أن تستثمروا كل ذلك في سبيل إصلاح اوضاعكم وترميم ما فسد من النظام بسبب الإرهاب والفساد وقلة الخبرة”.

وطالب المرجع المدرسي العراقيين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال: “اليوم امامكم فرصة الانتخابات التي لو ضاعت قد لا تعوض”.

وقال أيضاً: “إن علينا أن نبحث عن الأفضل من حيث الكفاءة والنزاهة ولا ننخدع بالشعارات والمظاهر ولا نسترسل مع المصالح العاجلة”.

وتابع سماحته: “إن مسؤولية العلماء وأولي البصائر والأحزاب والمنظمات وكل الهيئات تتمثل في أن يبحثوا جدياً عن الاكفأ والاصدق من الرجال والنساء ويشجعوهم على دخول حلبة الانتخابات ثم يقوموا بدعمهم والوقوف معهم ومن ثم الاستمرار في التعاون معهم بالنصيحة والتسديد والتأييد حتى يختاروا الوزارة الصالحة لقيادة البلاد نحو الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية، والله المستعان”.

مكتب سماحة المرجع المدرسي (دام ظله) – كربلاء المقدسة

اللجنة الإعلامية