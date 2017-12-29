الى النقمون على المالكي اصواتنا تذهب الى اثنين هما المالكي والعبادي لاغيرهم

نعيم الهاشمي الخفاجي

نقول لأحبائنا الناقمين على قائمة القانون خذوها مني اصواتنا تذهب لمعسكر احد السيدين اما المالكي واما العبادي وعلينا ان نشارك بالانتخابات ونبارك لهم، في كل الانتخابات غالبية الناقمون اعطوا اصواتهم للسيد نوري المالكي وبعد ان صوتوا له بدأوا ينتقدوه، يأخذ اصواتهم بعدة طرق اما يجبرهم على الترشيح وفق مبدء العشيرة والقبيلة ﻷن السيد المالكي كسب من العشيرة شخصية مثل ابن شيخ القبيلة او واجهة محترمة يظر الاقارب للتصويت له، السيد نوري المالكي داهية وذكي في أخذ اصوات الجماهير ولديه طرق ناجحة وجيدة في اخذ اﻷصوات والحقيقة الطرق تثبت رجاحة عقله وذكائه وهذه شهادة حق انا أشهد للرجل انه يعرف كيف يكسب الاصوات، وياليت هذه العقلية المحترفة في قضية كسب اﻹصوات في ادارة الدولة وايجاد طريقة لحكم العراق تنهي الصراعات الطائفية والقومية المغلفة في شعارات وحدة العراق والوطنية، شعبنا مزاجه صعب ودائما يهرول وراء الفاشلين بل هذه سنة الحياة والناس اضطهدت وقتلت انبياء الله سبحانه وتعالى، بل حتى محمد العظيم نبي الانسانية صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتزم ممن عاصروه فيما قال لهم ومنعوه من كتابة الوصية والحاجة الجليلة غوغل مستعدة ﻹتحاف من يجهل هذه الحقيقة بمجرد ان يكتب الباحث عن الحقيقية العبارة التالية ( رزية يوم الخميس) ويرى الحقيقة المرة، وإذا عرف السبب بطل العجب، واجبنا الإنساني ككتاب وصحفيين دعوة الناس للمشاركة في الانتخابات وبقوة في كل الاحوال هذا واقع بلدنا وعلينا ان نقبل بذلك ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره صباح مساء، نعم نستطيع ان نضغط على الزعمين الهمامين المالكي والعبادي في تبني مطالب الناس وانصافهم ورفع الظلم عنهم، ولابأس ان نتوسل بهم ونكسب ودهم ورضاهم عسى ان نؤثر على مواقفهم في تبني مطالب الناس البسطاء، هذا شعبنا الكريم المحترم وهذه طبائعه ومن المستحيل ان نستطيع ان نغير تفكير الناس، نصيحتي على كل الاخوة الصحفيين والاعلاميين العمل على تشجيع المواطنيين المشاركة في الانتخابات وبقوة وفي كل الاحوال نحن لم ولن نصبح رؤساء لاسامح الله اﻷمر محسوم بين فريقين فقط ونتقدم بتهانينا لكل الكيانات المشاركة في الانتخابات العراقية ونسأل الله ان يوفقهم مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.Sendt fra Samsung