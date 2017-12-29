بارزاني يحذر من حملات التعريب “الجديدة”: هذا ما ستخلفه من نتائج

أشر رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ما وصفها بحملات تعريب بمناطق في كركوك.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، “قلقون حملات تعريب جديدة وهذا لا يصب بمصلحة العراق ومصلحة كوردستان”.

واضاف ان “البدء بالتعريب مرة أخرى على هذه الشاكلة سوف يولد عدم الاستقرار ولن يصل لحل ندعو الحكومة والأمم المتحدة للتدخل. فهذه الحملات سنكون شهود على مسلسل على عدم الاستقرار”.

وقام عدد من العرب البدويّين الوافدين الى كركوك حسب سياسة التعريب للنظام السابق والذين استلموا تعويضات مالية للرجوع الى مناطقهم، بتوجيه إنذار للكورد المتواجدين في قرية بلكانة الكوردية والتابعة لمحافظة كركوك، بإخلاء دورهم وممتلكاتهم خلال 72 ساعة.

وحذر مسؤولون كورد ايضا من حملات تجري في طوزخورماتو وقرى في دبس كركوك بعد انتشار قوات عراقية بعد احداث 16 اكتوبر الماضي.