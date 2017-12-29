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“بعد استقرار الكهرباء لشهرين”.. مسلحون يستهدفون محولات الطاقة ببغداد

اعلنت وزارة الكهرباء عن اقدام مسلحين باستهداف محولات للطاقة في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، ان مسلحين مجهولين اقدموا على استهداف ثلاث من محولات القدرة في منطقة البلديات في العاصمة بغداد محلة (734) بعيارات نارية يوم الاربعاء الموافق 27/12/2017.
وارجع ذلك الى “التجهيز المستمر للطاقة الكهربائية للمواطنين بعد شمول المنطقة بعقود (الخدمة والجباية) ما اضر بمصالح المغرضين والمفسدين”.
واضاف ان “وزارة الكهرباء متمثلة بالمديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر قد احالت وابرمت عقداً مع شركة موج السماء قبل شهرين ضمن عقود الشراكة مع القطاع الخاص للخدمة والجباية, لمناطق شرق القناة في المحلات المرقمة (726, 728, 730, 732, 734 ) وبدأت بتجهيز الطاقة الكهربائية لمدة (24) ساعة يومياً بعد ان تمكنت من ازالة الضائعات والتجاوزات”.

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