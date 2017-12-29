بغداد تمدد حظر الطيران في كوردستان ومطار اربيل يعتبرها خطوة للابتعاد عن الحوار

قررت الحكومة العراقية تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية واربيل في اقليم كوردستان حتى اواخر شباط المقبل، في خطوة وصفها مسؤولون بانها مؤشر على عدم نية بغداد في اجراء أي حوار بشأن الخلافات.

وحظرت الحكومة العراقية الطيران الدولي في المطارين في خطوة عقابية جاءت ردا على استفتاء اجراه اقليم كوردستان وحظي بالتأييد الساحق لصالح الاستقلال.

وقالت تلار فائق مديرة مطار اربيل الدولي لكوردستان 24 ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جدد حظر الطيران في المطارين حتى 28 من شباط فبراير المقبل.

وليس من المعلوم فيما لو سترفع الحكومة العراقية الحظر بعد انتهاء فترة التمديد. وتريد بغداد الاشراف المباشر على المطارات الكوردية.

وأضافت ان قرار الحكومة العراقية “سياسي” في اطار سلسلة الاجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة العبادي ضد سكان الاقليم.

وأوضحت فائق ان هناك “أملا” بان تستأنف الحكومتان في بغداد واربيل الحوار تمهيدا لرفع حظر الطيران، واشارت الى ان تمديد الحظر مؤشر الى ان العبادي لم يكن مستعدا للحوار على الإطلاق.

ودعت مديرة مطار اربيل المجتمع الدولي الى اقناع الحكومة العراقية لرفع الحظر الذي الحق ضررا كبيرا بسكان الاقليم شبه المستقل.

ومنذ ان فرضت بغداد حظرا على مطارات الاقليم انخفض عدد الركاب بنسبة كبيرة كما انعكس سلبا على وصول المساعدات الانسانية وسفر المصابين.

وبدأ سريان حظر الطيران الدولي من قبل الحكومة العراقية في 29 من ايلول سبتمبر ردا على الاستفتاء الذي عارضته بغداد بقوة.

وتشترط الحكومة العراقية الغاء استفتاء الاستقلال والإشراف على المطارات والمنافذ البرية قبل اجراء أي حوار مع حكومة الاقليم.

وكان العبادي قال يوم الثلاثاء إنه وجه الوزارات العراقية المعنية بإجراء حوارات “فنية ومهنية” مع كوردستان ولفت الى ان الحوار السياسي سيجرى لاحقا.