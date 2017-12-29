بقرارات من طالباني.. اجراء تغييرات بعدد من مناصب السليمانية وحلبجة

قرر نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قباد طالباني، اليوم الخميس، اجراء تغييرات في عدد من الماصب المهمة في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي گرميان وراپرين (رانية).

ونقل موقع (خندان) الكوردي عن مصدر في حكومة اقليم كوردستان، قوله انه وبأمر من طالباني جرت تغييرات شملت أربعة مناصب في السليمانية وحلبجة وگرميان وراپرين (رانية).

واشار الى ان المدير العام لصحة السليمانية ميران محمد سيعفى من منصبه ويحل محله صباح هورامي، ويعفى مدير كمارك السليمانية هاوژين سالار ويحل محله جمال صالح.

كما يعفى المدير العام للسياحة في السليمانية ياسين فقي سعيد ويحل محله علي توفيق، فيما يعفى المشرف على ادارة راپرين ويحل محله هيوا قرني بالوكالة.

واضاف المصدر ان طالباني سيستمر في اجراء التغييرات في مناصب حدود محافظة السليمانية وحلبجة وادارة راپرين، لافتا الى ان من المقرر قريبا ان يتم اجراء تغييرات في عدد آخر من المناصب الحكومية.