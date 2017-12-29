حكومة اقليم كوردستان والاطراف التركمانية يؤكدان على وحدة الصف والتآلف

اجتمع نیچیرڤان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس الوزراء بعد ظهر یوم الخميس 18/12/2017 في اربيل مع الاحزاب والتنظيمات السياسية التركمانية في اقليم كوردستان.

واشار رئيس الوزراء في الاجتماع الى ان الشعب التركماني كثاني مكون قومي في اقليم كوردستان لهم جذور تأريخية في هذا البلد وهم شركاء حقيقيون وقومية مسالمة، وكانت لهم دوما بصمات واضحة في تطوير وانماء هذا البلد. كما واكد على وحدة صف الاطراف التركمانية بشكل يكون داعما لتوحيد الصف العام في اقليم كوردستان.

ثم قدم نبذة حول الوضع العام لاقليم كوردستان والظروف الصعبة الراهنة التي تواجه الاقليم ومواطنيه، و القى الضوء على جهود حكومة اقليم كوردستان من اجل اعادة تطبيع الاوضاع، وبالاخص في مجالات تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، العلاقات مع بغداد وتوحيد صف الاطراف السياسية في اقليم كوردستان، مؤكدا كذلك على ان بمقدور التركمان لعب دور مهم وايجابي.

ومن جانبهم امد ممثلوا الاطراف التركمانية على كوردستانيتهم وتمسكهم بهذا البلد وانهم جزء لا يتجزأ من اقليم كوردستان ومكوناته مؤكدين ايضا على دعمهم لحكومة الاقليم والعملية السياسية في اقليم كوردستان واجراء الانتخابات في مستقبل قريب .

وقدم الحاضرون نبذة حول المعوقات والمشاكل التي تواجه القومية التركمانية وطالبوا بان يلعبوا دورا فاعلا في المستقبل في حكومة ومؤسسات اقليم كوردستان وان يتم ضمان حقوقهم وواجباتهم بموجب استحقاقاتهم.