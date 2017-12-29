حكومة اقليم كوردستان والمفوضية العليا للانتخابات تتباحثان حول الانتخابات القادمة في الاقليم

اجتمع صباح اليوم الخميس نیچیرڤان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس الوزراء مع المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان.

في مستهل الاجتماع اشاد رئيس الوزراء بالمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء لما قدمتها من اعمال وانشطة في الفترة السابقة واستعداداتها الحالية لادارة الانتخابات القادمة في اقليم كوردستان. وبهذا الصدد تم التباحث حول العديد من الاقتراحات ووجهات النظر حول المطالب والاحتياجات اللوجستية للمفوضية بغية انجاح عملية الانتخابات القادمة.

واكد رئيس الوزراء ونائبه بانهما سيبذلان كافة الجهود من اجل تنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة وعبرا عن استعداد الحكومة لكافة اشكال التعاون وان تنفذ المفوضية اعمالها بموجب قوانينها وتعليماتها.

و اقترح الحاضرون في الاجتماع ان يتم عقد اجتماع في مستقبل قريب بين كل من البرلمان والحكومة والمفوضية بغية تحديد يوم لاجراء الانتخابات في اقليم كوردستان.