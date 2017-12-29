حكومة اقليم كوردستان و الاتحاد الاسلامي يؤكدان على ضرورة تجاوز المرحلة الراهنة

استقبل نیچیرڤان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس الوزراء مساء یوم الخميس 28/12/2017 وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني برئاسة هادي علي رئيس المجلس السياسي للاتحاد والوفد المرافق له.

وتباحث الجانبان في الاجتماعات حول الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الاسلامي على شكل مذكرة لحكومة اقليم كوردستان لتتمكن الحكومة من تقديم خدمات افضل للمواطنين بشكل عام والموظفين على وجه الخصوص.

واشادت رئاسة حكومة اقليم كوردستان بالدور المؤثر للاتحاد الاسلامي الكوردستاني على المستوى السياسي في اقليم كوردستان حيث كان له دوما دورا مهما في تجاوز المشاكل في الوضع الراهن لاقليم كوردستان عن طريق تقوية وتوحيد الصفوف والتآلف بين الاطراف.

وناقش الجانبان في الاجتماع حول هذه المقترحات ووصفت مقترحات الاتحاد الاسلامي بالبناءة والايجابية وتصب في خدمة مصالح المواطنين، كما وتقرر عقد اجتماع مشترك خلال فترة قليلة قادمة بغية كيفية تنفيذها.