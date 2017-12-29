دخيل ترفض اتهام الإزيديين بارتكاب مجزرة ضد المدنيين في نينوى

عدت ممثلة الايزيديين في البرلمان، فيان دخيل، التقارير التي استندت عليها منظمة “هيومن رايتس ووتش” بانها كاذبة بشأن ضلوع مقاتلين من الإزيديين بجرائم قتل بحق عرب سنة في مناطق قرب الموصل.

وردت دخيل في بيان، على المنظمة، بالقول ان “ما بين المرارة والاستغراب، نطالع بعض وسائل الاعلام قد ابتدأت منذ مدة بشن حملة تشويه للنكبة الإزيدية في مسعى لتحويلهم من ضحايا الى مجرمين بالاستناد الى تقرير مفبركة وملفقة لا تستند الى اية ادلة مادية تمت صياغتها من قبل جهات مغرضة وتورطت منظمة هيومن رايتس ووتش بتبنيه على انه حقيقة”.

وأضافت، “اننا نحذر المنظمة من مغبة الوقوع في خطيئة الإستماع الى أكاذيب الجلادين وتسويقها على انها ردة فعل على المجازر التي تعرضوا لها، متناسين أن الإزيديين مجتمع مسالم كان عبر التاريخ ضحية لسلسلة من محاولات الإبادة الا انه رغم ذلك عض على جراحه وراهن على السلام والتسامح والاخوة مع من تعايش معهم لمئات السنين وآمن ورغم ما مر به من مأساة فأن الطريق الأسلم للاقتصاص من القتلة والمجرمين، شذاذ الافاق، وهو الاحتكام الى منطق الدولة والقانون، لا السير في طريق الانتقام الذي وبكل بساطة، لا يمتلك الإزيديون أدواته أو القدرة على تنفيذه إلا في مخيلة من يريد ان يتحول من جلاد الى ضحية عبر تنسيقه المثير للريبة مع المنظمات الدولية”.

وقالت دخيل أيضا، إنه “كنّا لا نستغرب وقوع المنظمة في براثن الكذب والادعاء.. إننا نشعر بشديد الاستغراب والأسف على ما خصصته بعض وسائل الاعلام من مساحة في مناهجها لتغطية هذه الافتراءات في الوقت الذي تناست فيه أكثر من ٣ آلاف سبية إزيدية لازلن مجهولات المصير منذ اكثر من ثلاثة أعوام”.

وأنهت ممثلة الإزيديين بيانها، بالدعوة الى “المنظمة ووسائل الاعلام الى توخي الدقة والمصداقية والموضوعية في الوقائع والاحداث”، قائلة “لا نطالبها سوى بالسكوت ونسيان مأساتنا، افضل من تحويلنا من ضحايا الى جلادين”.