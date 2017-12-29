على مرأى ومسمع من حكومة العبادي..عودة سياسة التعريب الى المناطق الكوردستانية

في إطار عمليات التعريب والتغيير الديموگرافي الممنهجة التي تم استئنافها في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها)، بدأ تهجير المواطنين الكورد من منازلهم وقراهم في ناحية سرگران التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك، وإسكان العرب “البدو” الذين تم جلبهم من مناطق أخرى ، بدعم ومساندة من الشرطة الاتحادية.

وتؤكد مصادر متطابقة من المنطقة، أن العرب البدو الذين تم جلبهم إلى المنطقة في إطار عمليات التعريب، والذين هم أساساً من سكان مناطق البعاج والحضر ومناطق على الحدود السورية ، عادوا مجدداً للاستيلاء على منازل المواطنين الكورد الذين تم انذارهم بمغادرة المنطقة .

عمليات الاستيلاء على منازل المواطنين في قرية بلكانة التابعة لناحية سرگران في كركوك، تجري حالياً بإشراف من المدعو العقيد علي من الفوج الثالث باللواء 11 من الشرطة الاتحادية.

وكان نظام البعث قد بدأ عملية التعريب بالمنطقة مطلع الثمانينات من القرن الماضي بتحويل قرية سرگران الكوردية الى ناحية وتسميتها بـ(ناحية القدس) وسلخها عن قضاء مخمور والحاقها بقضاء الدبس التابع لمدينة كركوك ليبدأ بترحيل سكانها لاحقاً في عام 1988 بعد ان ساوى القرية بالارض ، قبل ان يبدأ بجلب العرب “البدو” واسكانهم بالمنطقة ، والذين تركوها بعد سقوط النظام في 2003 وعودة سكانها الكورد اليها .

وتظهر وثيقة مكتوبة، إنذاراً موجهاً لمواطن كوردي لإخلاء منزله خلال مهلة ثلاثة أيام. حيث يتم إسكان العرب الذين تم استجلابهم إلى المنطقة في منازل المواطنين الكورد الذين يتم اجبارهم على اخلائها .

وأكد ديار بكر عزيز، نجل مختار قرية بلكانة ، أن الوافدين العرب وبمساندة الشرطة الاتحادية يأتون إلى منازل المواطنين الكورد وينذرونهم بإخلائها خلال ثلاثة أيام، ويهددونهم بتحمل المسؤولية في حال عدم تنفيذ الإنذار.

وتشير مصادر مطلعة من المنطقة، أن العرب الوافدين والشرطة الاتحادية يقومون بهذا العمل بموجب كتاب رسمي من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري ،ويستمرون بإنذار المواطنين الكورد بدعم من الشرطة الاتحادية.

وبحسب شهود من ناحية سرگران واخرى في قرية بلكانة التابعة لها تحدثوا لـموقع (باسنيوز) عبر الهاتف مشترطين عدم الافصاح عن اسمائهم ، فإن جميع سكان القرية تم إنذارهم لإخلاء منازلهم، وأنهم سيتوجهون بعدها إلى قريتي شناغا وسربشاخ واكثر من 15 قرية اخرى ، وذلك بهدف تعريب كامل ناحية سرگران وإفراغها من الكورد.

وكان النظام البعثي السابق في العراق، قد مارس سياسة التعريب والتغيير الديموغرافي في المناطق الكوردستانية، واستملك كامل أراضي تلك المنطقة، ووزعها بأسماء جديدة وعقود جديدة على الوافدين العرب. وبعد سقوط النظام السابق، عاد الكورد أصحاب الأرض الأصليين إلى مناطقهم، فيما فرّ العرب الوافدين من المنطقة.

وبعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول المنصرم، عادت محاولات تعريب هذه المنطقة، عبر استقدام العرب مجدداً من البعاج والحضر وإسكانهم فيها ، فيما يبدو واضحاً بأنه يتم وفق سياسة ممنهجة ومخطط لها سلفاً وعلى مرآى من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وادارة محافظة كركوك التي نصبتها مليشيات الحشد بعد احداث 16 اكتوبر/تشرين الاول الماضي .

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نیچیرڤان بارزاني ، قال الخميس خلال مؤتمر صحفي “نحن قلقون من استئناف تعريب المناطق الكوردستانية في كركوك… هذه السياسة ستؤدي الى عدم الاستقرار في المنطقة”.

وطالب رئيس حكومة اقليم كوردستان الحكومة العراقية والأمم المتحدة بوقف هذه السياسة ، قائلاً إن المشاكل لن تحل على هذا النحو.