كأنني حارس أمين لرائيين غابرين

زرتُ بلدانا و قارات ، فنسيت ظلي هناك

حانة مرفأ لملتقى غرباء مشبوهين وثوريين متقاعدين .

***

تنزهتُ عند ساحل بحر متقلب مزاج و أهواء

فنسيتُ خطوي فنارة من فوانيس للاجئين غرقى

للاستدلال على أجسادهم المطمورة

بين مدافن أمواج وأعمدة عواصف عمياء .

***

كنتُ جائعا متضورا

فطاردتُ قمرا عريضا و طازجا

خلته جبنا هولنديا لذيذا

فنسيتُ شهيتي هناك ، كذلك جوعي القديم .

***

داعبتُ خصلات حبيبتي الشقراء

فنسيتُ لمسة أصابعي بين توهج لمعانها و نكهتها

كفراشات زاهية وبراعم زنابق

تحوم حولها متماوجة مرحة بغبطة أطفال مبتهجين

***

حلمتُ أحلاما ملونة لماضيي السحيق

و كأنها فجأة اكتسبت حياة نابضة وعارمة

فمن شدة حلاوتها وروعتها

نيستها تحت وسادتي

شاشة مجسمة لليال قادمة .

***

اثناء تجوالي بين أقبية رغباتي المعتقة

ثمة زجاجة نبيذ لذكرياتي قد تشققت

من ضراوة حنينها نحوي

فنسيتُ ظمئي غارسونا مثابرا

يخدم نفسه بنفسه بكرم و مطلق صلاحيات !

***

قلت مرحبا أيها النهر الحلو والرشيق

يا مستوحدا مثلي ومتفردا بخلوتك الملكية ،

فتوقف منحنيا بقبعة زرقاء من حريرأفق مفعم

و حياني كصديق قديم

فنسيتُ ذهولي عند حافته مزهرية من قرنفلة نضرة

.

***

مضيتُ ابحثُ عن نفسي في قلب الظلام

فنسيت العالم و وجدت نفسي

كما كنتُ ولا زلتُ

كأنني حارس أمين لرائيين غابرين .

مهدي قاسم

.