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كوردستان تعلن اجراءات جديدة تخص رواتب الموظفين

اعلنت حكومة اقليم كوردستان عن اجراءات خاصة لحل موضوعة الرواتب والتقشف الاخير الذي اعلنته.
وذكرت الحكومة في بيان، ان مجلس الوزراء ان ايرادات بيع نفط كوردستان ستخصص للرواتب.
وتقول حكومة الاقليم انها تصدر الان نحو 250 الف برميل يوميا وان ذلك لايكفي لسد رواتب الموظفين.
واضاف البيان ان المجلس صوت على مشروع قانون حول بيع جميع السيارات الحكومية المستهلكة فيما عدا السيارات المخصصة للخدمات العامة، كما صادق المجلس على مشروع قانون حماية مؤسسات وشبكات المياه والمجاري.

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