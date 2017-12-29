مجلس الوزراء يؤكد، رواتب الموظفين من اولويات عمل الحكومة في العام الجديد

عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان قبل ظهر یوماليوم الخميس 28/12/2017 آخر اجتماعاته لسنة 2017 برئاسة نیچیرڤان بارزاني رئيس الوزراء وقوباد طالباني نائب رئيس الوزراء.

وفي بداية الاجتماع قدم مجلس الوزراء تهانيه بمناسبة حلول السنة الجديدة لعموم شعب كوردستان والعراق وشعوب العالم وتمنى للجميع سنة ملؤها السلم والاستقرار. وبعد ذلك تمت مناقشة آخر المستجدات حول الوضع بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتم القاء الضوء على لقاءات واجتماعات عدد من اللجان الفنية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية التي طلبت الحكومة العراقية تشكيلها من اجل مناقشة مسألة المطارات، الحدود والمنافذ الحدودية، الى جانب طلب قائمة رواتب وزارتي التربية والصحة.

وبهذا الخصوص قدم كل من وزراء الداخلية، التربية، الصحة، النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد تقاريرهم حول عمل هذه اللجان، ورحب مجلس الوزراء باقتراح تشكيل هذه اللجان وبنية الحكومة العراقية لصرف رواتب اقليم كوردستان التي طلبت من اجل ذلك قوائم موظفي وزارتي التربية والصحة.

وقد اكد مجلس الوزراء على ان حكومة اقليم كوردستان ترى ان الحوار والاجتماعات المشتركة بين الاطراف ذات العلاقة للجانبين هو الطريق السليم لتشخيص الحلول للمشاكل في اطار الدستور .

واكد الاجتماع على استعداد حكومة اقليم كوردستان لتزويد الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بالمعلومات والارقام المطلوبة وقائمة موظفي اقليم كوردستان بموجب النظام البايومتري، كما عبر رئيس وزراء اقليم كوردستان في وقت سابق لمجلس وزراء العراق الفدرالي ومن خلال كتاب رسمي.

وقد اكد مجلس الوزراء ان تأمين رواتب موظفي اقليم كوردستان سيكون من اولوية عمل الحكومة لسنة 2018 مبينا استعداد الحكومة لاستقبال اية مبادرة او خطوة تؤدي الى تأمين الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كوردستان بموجب السبل الدستورية.

وحول عدد موظفي اقليم كوردستان وصرف مستحقاتهم المالية وقدرة اقليم كوردستان لتأمين الرواتب والمعلومات التي تم طرحها في المؤتمر الصحفي الاخير للسيد رئيس وزراء العراق الاتحادي فيما يتعلق بمبيعات وصادرات النفط اليومية لاقليم كوردستان، قرر مجلس الوزراء تكليف مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز ووزارة المالية والاقتصاد بعرض الارقام والمعلومات الصحيحة المتعلقة بهذا الموضوع ليتاكد السيد رئيس الوزراء للعراق الاتحادي وكذلك الرأي العام من هذه الحقيقة بان واردات نفط اقليم كوردستان قد تم صرفها بالكامل لرواتب الموظفين.

وقد صادق مجلس الوزراء وعلى ضوء قانون بيع وايجار اموال الدولة على مشروع قرار حول بيع كافة السيارات الحكومية المستعملة في الوزارات ومؤسسات اقليم كوردستان، عدا السيارات التي تستخدم في مجال تقديم الخدمات العامة، هذا والى جانب كونه يصبح واردا، سيكون له مردود في تقليل نفقة السيارات من الخزينة العامة والحد من سوء الاستخدام والاستخدامات الشخصية للسيارات الحكومية.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون مؤسسات وشبكات الماء والمجاري الذي اعد من قبل وزارة البلديات والسياحة. وسيكون لهذا القانون الدور في تقديم خدمات الماء بشكل ملائم للمشتركين، الى جانب الحد من الحاق الاضرار بهذه المؤسسات وتغريم الذين يلحقون الاضرار بمؤسسات هذا القطاع العام.