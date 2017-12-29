معصوم يؤكد على أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مجال وقف المخالفات ومنعها

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الخميس، على أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مجال وقف المخالفات ومنعها ومتابعة الفساد والحيلولة دونه.

وذكر بيان لمكتب معصوم، إن “رئيس الجمهورية خلال لقائه بقصر السلام في بغداد رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف، اكد على أهمية توفير كامل الدعم والإسناد لديوان الرقابة المالية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأداء موظفيه من أجل تنفيذ عملهم الرقابي في جميع دوائر الدولة”.

وأثنى رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على “الدور المهم الذي يضطلع به الديوان كمؤسسة راسخة ومتماسكة بخبرات موظفيها وحرصهم على المال العام وبأدائهم المهني المعهود”.

وقدم رئيس ديوان الرقابة المالية خلال اللقاء، وفقا للبيان: “شرحا مفصلا عن عمل الديوان وجهوده من أجل التنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال متابعة تقارير الديوان السنوية وبما يخدم الحفاظ على المال العام والحد من الفساد والانتهاء منه”، وجرى التأكيد على “ضرورة إسراع الجهات المختصة بإتمام الحسابات الختامية”.