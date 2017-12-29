نيجيرفان البارزاني: نثمن ونرحب بتصريحات المالكي بخصوص حل المشاكل بين أربيل وبغداد

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، إنه “إذا كانت بغداد مستعدة لبدء الحوار، فنحن مستعدون أيضاً”.

وقال نيجيرفان البارزاني، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس وزراء غقليم كوردستان، إننا “نثمن ونرحب بتصريحات السيد المالكي للوصول إلى حلول للمشاكل بين أربيل وبغداد”.

وأضاف البارزاني: “سنرد على تصريحات العبادي حول مسائل النفط والغاز بالبيانات والأرقام، وللأسف فإن تصريحات العبادي بخصوص النفط والغاز ليست صحيحة”.

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان، أن “الرسالة التي بعثها رئيس الجمهورية، وكذلك تصريحات المالكي وعلاوي، نراها خطوات إيجابية”.

مشيراً إلى أن “بدء حالات تعريب في بعض المناطق سيؤدي إلى عدم استقرار وتدهور الأوضاع في هذه المناطق”.

وحول حملات التعريب اشار رئيس وزراء إقليم كوردستان “اننا قلقون من حملات تعريب جديدة وهذا لا يصب بمصلحة العراق ومصلحة كوردستان، لأن البدء بالتعريب مرة أخرى على هذه الشاكلة سوف يولد عدم الاستقرار ولن نصل الى حل لذلك ندعو الحكومة والأمم المتحدة للتدخل”.

كما أكد البارزاني أن “مسألة المطارات أصبحت ورقة ضغط على المواطنين في إقليم كوردستان، وقد أعلننا عن استعدادنا للجلوس والحوار لحل مشكلة المطارات، وبغداد لم تتمكن من فرض سلطتها على مطار النجف”.

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على “ضرورة تحديد يوم لإجراء الانتخابات في إقليم كوردستان”.

وزادَ البارزاني: “أقول لرئيس الوزراء العراقي، لنجلس ونتحدث بكل شفافية في جميع المسائل”.

منوهاً إلى أنه “إذا كان رئيس الوزراء يفكر بالمواطنين الكورد حقاً، فأنا أتساءل لماذا لم يحقق لحد الآن فيما يحصل في منطقة طوزخورماتو؟”.

واستطرد البارزاني قائلاً: “لقد أوضح الدستور واجباتنا وحقوقنا في المنافذ الحدودية، وعلى هذا الأساس سوف نتحاور مع بغداد”.

ترجمة وتحرير: زياد الحيدري