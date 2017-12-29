وزارة النقل العراقية: لا صحة لأنباء تمديد تعليق الرحلات الدولية في مطارات إقليم كوردستان

نفت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، 28 كانون الأول، 2017، أنباء تمديد تعليق الرحلات الدولية لمطارات إقليم كوردستان لمدة شهرين إلى شهر شباط المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سالم السوداني في تصريح صحفي إن “ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن تمديد تعليق الرحلات الدولية لمطارات إقليم كوردستان إلى شباط المقبل، عار عن الصحة”.

وأضاف أن “الأجواء في المطارين مغلقة إلى إشعار آخر”، مبيناً أن “إعادة فتح الأجواء من عدمه هو من صلاحيات ومهام الحكومة”.

وكانت إدارة مطار أربيل قد أفادت في تغريدات على موقع تويتر بأن سلطة الطيران المدني العراقية، قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كوردستان لشهرين، أي لغاية 28-2-2018، مع استمرار الرحلات الداخلية فيها.

من جهته، أوضح وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان مولود باوه مراد، في تصريح أن “القرار هو نفسه ولكن تم تمديده، وللأسف نحن كنا بإنتظار بدء الحوار بين الطرفين لحلحلة جميع المشاكل، إلا أن الحكومة العراقية أعلنت عن هذا القرار”.

وأشار مراد إلى “أن هذا القرار لا يعني بأنه لن تكون هناك مفاوضات خلال هذه الفترة، فإقليم كوردستان لا يزال يطالب ببدء الحوار لحل هذه المشاكل العالقة”.

وكانت الحكومة العراقية قد قامت بتعليق جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من يوم 29 من أيلول وحتى إشعار آخر، أي بعد أربعة أيام من إجراء الاستفتاء في إقليم كوردستان، ولا يزال الحظر مستمراً لحد الآن.

تحرير: شونم عبدالله خوشناو