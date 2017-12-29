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وزير الصحة في إقليم كوردستان: سنرسل قوائم موظفي الوزارة إلى الحكومة العراقية

أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان، ريكوت حمه رشيد، اليوم الخميس، 28 كانون الأول، 2017، عن إرسال قوائم موظفي الوزارة إلى الحكومة العراقية بأقرب وقت، بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، التدقيق في قوائم موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم.

وقال رشيد إن “اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، أكد على التعاون من أجل إرسال قوائم موظفي إقليم كوردستان إلى بغداد، وفي هذا الإطار، ستقوم وزارة الصحة بإرسال قوائم الموظفين بأقرب وقت، بهدف تأمين رواتبهم”.

وتابع الوزير: “وجهنا جميع المديريات والدوائر التابعة لوزارة الصحة بتقديم قوائم الموظفين إلى الوزارة، لإرسالها بموجب النظام البايومتري إلى بغداد”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، أعلن في 26-12-2017 أنه: “بدأنا بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في إقليم كوردستان، ولدينا تدقيق برواتب التربية والصحة هناك، وكلفنا المالية بالذهاب إلى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو

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