‏النقد الدولي يحذر بغداد من تقليل حصة كوردستان ويهدد بقطع معوناته

أفاد نائب كوردي في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي سيلجأ الى قطع معوناته عن العراق في حال عدم التزامه بمنح اقليم كوردستان حصته من الموازنة العامة وفقاً لعدد سكانه.

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي احمد حاجي رشيد في حديث لصوت امريكا، انه على الرغم من هذا الطلب، الا ان من المرجح الا تخضع له، مرجحا عدم اقرار الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2018 في تلك الحالة.

واشار رشيد الى أن التصريحات الاخيرة لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي هي نوع من الليونة تجاه الكورد، الامر الذي قد يجبر العبادي الى اللين تجاه الكورد أيضاً.

ورأى رشيد ان ضغوط صندوق النقد الدولي وكذلك الضغوطات الامريكية والالمانية مع حلفاء المالكي ستجبر العبادي على ابداء اللين تجاه الكورد.

ووفقا لقوانين الموازنة للاعوام السابقة فان حصة اقليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة كانت 17% من مجموعها، الا ان حكومة العبادي قامت ولاول مرة بخفضصها الى 12.7%.

ويأتي هذا في وقت اعلن فيه العبادي انه سيتم ارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان بعد تدقيقها.