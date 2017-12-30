ائتلاف القانون: المالكي مستعد للإشراف على حوار أربيل – بغداد وهذه اتجاهاته بالحلول

عد عضو دولة القانون محمد العكيلي تصريحات زعيم الائتلاف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الاخيرة بخصوص الكورد انها تأتي ضمن “منطلقات دستورية” في جميع القضايا العالقة، واصفا ما يتم تداوله من طروحات مغايرة بهذه الشأن في وسائل الاعلام بأنها “تفسيرات سياسية او مغالطات إعلامية”.

وأوضح العكيلي ان المستقبل السياسي في العراق كان قد “رسمه المالكي ووضع له الاسس بان تكون له غالبية سياسية يشترك فيها الكورد والسنة والشيعة والتركمان وكل الاطياف” على حد قوله.

وأضاف ان “المالكي يدفع باتجاه الحوار و مستعد لان يكون الحوار والنقاش القادم مع اربيل من قبل بغداد باشرافه”. مردفا بالقول ان المالكي “يذهب باتجاهات منطقية الحلول ويحفظ كل الحقوق الى مستحقيها من اي مكون من مكونات الشعب العراقي”.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اعلن يوم الخميس ان حكومته تلقت رسائل إيجابية من الحكومة الاتحادية للبدء بحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال بارزاني في مؤتمر عقده اليوم عقب اجتماعه بفريقه الحكومي امس، انه “تلقينا مؤشرات إيجابية من بغداد، وكذلك من رئيس الجمهورية عبر رسالة ومن نائبيه “السيد المالكي وعلاوي”.