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اربعة احزاب فيلية تشارك في الانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواصلتها تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية ومنحها إجازة التأسيس للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وكشفت عن تسجيل اربعة احزاب كوردية فيلية لغاية يوم 26 كانون الاول الجاري.
والاحزاب كانت، الجبهة الفيلية، حزب الحوار الفيلي، تجمع الاتحاد الفيلي، المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين.

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