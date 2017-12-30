الاجهزة الامنية الروسية تعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ

اعلنت الاجهزة الامنية الروسية {اف اس بي}، السبت، انه تم اعتقال منفذ الاعتداء الذي استهدف متجرا كبيرا في مدينة سان بطرسبورغ الاربعاء واسفر عن اصابة 18 شخصا بجروح.

وقالت الاجهزة في بيان لها اليوم إنه “تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع في 27 كانون الاول/ديسمبر داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ خلال عملية خاصة لجهاز +اف اس بي+ اليوم”.

واوردت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو في بيان منفصل ان “المشتبه به يخضع للاستجواب”.

واصيب 18 شخصا مساء الاربعاء قبل اربعة ايام من ليلة رأس السنة بانفجار عبوة يدوية الصنع وضعت داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ، ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى.

والجمعة، تبنت عصابات داعش مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.

وفي الثالث من نيسان/ابريل، تعرض مترو الانفاق في سان بطرسبورغ لاعتداء خلف 15 قتيلا وعشرات الجرحى وتبنته مجموعة غير معروفة مرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي.

ومنتصف كانون الاول/ديسمبر، اعلنت الاجهزة الامنية الروسية انها اعتقلت خلية لداعش كانت تعد لاعتداءات في سان بطرسبورغ في 16 كانون الاول/ديسمبر، وتم ذلك بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية {سي آي ايه} .انتهى