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التغيير تتحدث عن تهجير عوائل كوردية من كركوك واستبدالهم بعرب

دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية والكتل السياسية بالتدخل “العاجل” لوقف عمليات تهجير الكورد في قرى وأطراف كركوك.
وقال ان “محافظة كركوك هي رمز للتآخي والتعايش السلمي بين مكوناتها على اختلاف انتماءاتهم القومية والمذهبية، إلا أن بعض الجهات وللأسف تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة من خلال العودة الى ممارسات نظام البعث البائد في إجراء تغيير ديموغرافي في كركوك، فاليوم يتم تهجير الكورد بشكل قسري من القرى المحيطة بكركوك واستبدالهم بعوائل من المكون العربي”.
وأضاف “ان هناك اعتداءات وانتهاكات ومضايقات مستمرة للعوائل الكوردية لإجبارهم على ترك منازلهم والرحيل الى مناطق اخرى، ثم يتم إسكان عوائل عربية بدلاً عنهم، وسط صمت حكومي وعدم تدخل من القوات الأمنية”.
وأوضح عبدالله “ان الكورد لن يسكتوا عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون والدستور، ونأمل أن لاتتطور الأمور الى ما لايحمد عقباه”، مبيناً “ان على الحكومة الاتحادية والكتل السياسية والأطراف الخيرة التدخل بشكل عاجل ووضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية، وعلى الأمم المتحدة أن ترسل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن القرى الكوردية التي تم تهجير سكانها”.

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