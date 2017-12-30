الزيدي: الأحزاب الشيعية تفكر جدياً في مساعدة اربيل وبغداد لتجاوز الأزمة

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، كامل الزيدي، بأن هناك تفكير جدي لتدخل الاحزاب الشيعية ومساعدة اربيل وبغداد لتجاوز الازمة الحالية، لأنها قد تؤثر على استحقاقات المرحلة المقبلة ومنها الإنتخابات.

وقال الزيدي في مقابلة صحفية، حيث أيّد مشروع توزيع مرتبات الموظفين في إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، واضاف “شخصياً انا مع هذا المشروع وأن يكون كل موظف في العراق، بمن فيهم موظفو الإقليم يتسلمون رواتبهم اتحادياً، حتى لا تبقى أرزاق الناس تحت مطرقة الخلافات والتحولات السياسية، وتسلم إلى الإقليم من الموازنة الاتحادية الأموال التشغيلية فقط”.

وبشأن السقف الزمني المتوقع لحل الأزمة بين بغداد،قال الزيدي أن “الوفد الفني الحكومي الذي ذهب إلى الإقليم أخيراً يمكن أن يمهد إلى الحل، لأنه يعالج مسائل فنية ضرورية لصيغة حل محتملة”.

وكشف الزيدي عن أن “الأحزاب الشيعية في بغداد تفكّر جدياً هذه الأيام في مساعدة بغداد وأربيل على تجاوز الأزمة الراهنة، وغالباً ما يُثار موضوع الأزمة في اجتماعات تلك الأحزاب، لأنها تعتقد أن بقاء الأزمة يحول دون المضي قدماً في استحقاقات المرحلة المقبلة، ومنها الاستحقاق الانتخابي في مايو (أيار) المقبل”.