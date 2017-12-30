الشرط التعجيزي للسيد حيدر العبادي والحل المقترح

بقلم د. ازاد عثمان

شرط العودة الى ماتسمى بالحدود الزرقاء هو شرط احتلالي وعنصري بعثي، وهو لذلك شرط تعجيزي لايحق ولايمكن لأي طرف أو حزب كوردي الرضوخ اليه، لان هذه الحدود الوهمية التي يسمونها تارة بالزرقاء وتارة بالخضراء هي في الحقيقة حمراء، فهي خطوط وقف إطلاق النار بين النظام البعثي الفاشي وإقليم كوردستان المحاصر والمحارب من قبله بين أعوام ١٩٩١-٢٠٠٣ اَي لغاية سقوط النظام الباءد، فما يسميها حيدر العبادي بحدود زرقاء هي حقا خطوط فصل القوات البعثية والكوردستانية المتحاربة وليست حدودا ملونة أو شرعية أو قانونية ثابتة لإقليم كوردستان. السيد حيدر العبادي يعلم جيدا بان الدستور العراقي (وبالذات المادة ١٤٠) تحل مسالة حدود اقليم كوردستان قانونيا و سلميا ووفقا للاتفاق بين أطراف المعارضة العراقية للنظام المستبد السابق، حيث تنهي هذه المادة الدستورية المتفق عليها مسبقا مشكلة المناطق المستقطعة من اقليم كوردستان التي تسمى ب”المناطق المتنازع عليها”، وكان النزاع عليها بين النظام البعثي الظالم والشعب الكوردي المظلوم. وكان واجبا دستوريا على الحكومات العراقية ومنها حكومة سيادة العبادي التى حظت بموافقة ممثلي الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي ان يحسمها وبالذات عن طريق الاستفتاء الشعبي اَي المرحلة الثالثة والاخيرة من مراحل تنفيذ المادة الدستورية المستحقة والواجب تنفيذها منذ نهاية العام ٢٠٠٧. وقد تهربت حكومات بغداد بشكل سافر ومخالف للدستور عن تنفيذ هذا الواجب الدستوري المهم لمدة ١٠ سنوات!!! لذلك تولى شعب كوردستان تنفيذ هذه المسالة الدستورية في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ بنفسه في استفتاء حر وسلمي حضاري بمشاركة غالبية سكان تلك المناطق وبمراقبة مراقبين دوليين محايدين. وبدلا من ان يحاول الرءيس حيدر العبادي تحقيق هدف الدكتاتور صدام حسين بهذا الشأن عليه ان يعمل على تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور العراقي اَي هدف الدستور العراقي الذي يشيدون به في المساءل التي يحبذونها كشرط أساسي للحصول على موافقة الكتل الكوردستانية في المجلس المقبل للنواب في العام القادم على تشكيلة الحكومة الاتحادية القادمة ورئيسها القادم، لان شعب كوردستان لم ولن ينسى ما فعله هو في كركوك و خورماتو … بكوردستان والكورد عن طريق كامل قواته المسلحة والحشد الشعبي بشكل مخالف للدستور بوضوح وبمساعدة حكومات الدول المعادية للشعب الكوردي في الشرق الاوسط اَي بالسماح لدول اجنبية بالتدخل في شان داخلي عراقي على حساب سيادة الدولة العراقية فقط للوقوف بوجه شعب كوردستان الجنوبية في التمتع بحقه المشروع في الاستقلال ولو على جزء صغير من وطنه المغتصب والمقسم أسوة بالشعوب العربية والتركية والفارسية وكافة شعوب العالم الحرة، في ١٦ أكتوبر الأسود ضد اعداد قليلة من البيشمركة التي دافعت بدماءها الزكية عن كركوك وجميع أهاليها ضد عدوان داعش عندما هربت قوات العراق الاتحادية وتركتها لمصيرها، ولولا دفاع البيشمركة وتضحياتهم لكان مصير كركوك ومخمور و خانقين وغيرها كمصير الموصل والرمادي وتكريت وغيرها. ولقد كافحت قوات البيشمركة هناك بدلا منهم اولا ومن ثم معهم قوات وكيان داعش الإرهابي بمساندة التحالف الدولي. فباي حق وباي وجه يطالب حيدر العبادي في عراق من المفروض ان يكون ديمقراطيا وفيدراليابتحقيق أهداف صدام حسين العدوانية العنصرية تجاه حدود اقليم كوردستان؟ وباي حق يتغاضى هو عن تنفيذ المادة الدستورية المستحقة منذ عشر سنوات لحل مسالة حدود اقليم كوردستان دستوريا وسلميا؟ وبعد الاعتداء الغاشم على المناطق المستقطعة من اقليم كوردستان والواقعة خارج نطاق إدارة الاقليم المحددة مؤقتا طبقا لنص الفقرة ا من المادة ٥٣ من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمثبتة في المادة ١٤٣ من الدستور العراقي ، والذي تمت مخالفته عشرات المرات ضد اقليم كوردستان ورموزه الرسمية المعترف بها دستوريا، خاصة جريمة تدنيس علم الاقليم في كركوك والمناطق الكوردستانية المتنازع عليها سابقا مع النظام البعثي والتي تم احتلالها من جديد بالقوة وخلافا للدستور من قبل أناس تابعين لجماعات مسلحة باحدث الأسلحة الامريكية تسمى بالحشد الشعبي والتي حلت محل الحرس القومي والجيش الشعبي البعثي المنقرضين. علما بانه حتى وفقا للقانون الدولي يحق لطرفي النزاع في كل مكان وزمان رفع العلمين الرسميين للطرفين المتنازعين لغاية حسم النزاع قانونيا وسلميا. فباية حجة قانونية انزلوا علم كوردستان في مدينة كركوك و”المناطق المتنازع عليها” الاخرى ؟ وباي حق وضعوه تحت اقدامهم الغازية؟ الم يحسبوا لحق وكرامة ومشاعر وغضب شعب اقليم كوردستان خاصة والامة الكوردية واصدقاءها في العالم عامة؟

ان الحل الوحيد للازمة المستعصية بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان يتمثل فعلا في طلب حكومة اقليم كوردستان من مجلس أمن الامم المتحدة لحسمها بمشروع دولي عادل معقول ومقبول، ولقد بحث المجلس أساس هذه المعضلة في أكتوبر ٢٠١٧ ، حينما طالب المجلس الطرفين المتنازعين بحل النزاع سلميا. اضافة الى ذلك فان مجلس الامن لازال مسؤولا عن مصير الشعب الكوردي في العراق بموجب التوصية الثامنة من قراره المرقم ٦٨٨ لعام ١٩٩١ .

ولكن وبموازاة ذلك على رئاسة حكومة اقليم كوردستان ان تشكل حكومة تكنوقراطية مصغرة وتبدا عمليا بوضع وتنفيذ استراتيجية شفافة وفعالة للإصلاح والتطهير بمساعدة مجلس اعلى للاستشارة تتألف من خبراء مختصين في مجالات علوم السياسة والقانون والاقتصاد و العلاقات الدولية والعلوم العسكرية لاستشارتها ومعاونتها في الامرين، حتى تحظى بثقة شعب كوردستان قبل الآخرين وحتى تضمن النجاح في المسألتين : إصلاح اُسلوب واليات الحكم في الإقليم و ضمان التضامن الدولي لحل المعضلة بصورة عادلة.