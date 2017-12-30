القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اصدر قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية اليوم الخميس الثامن والعشرين من ديسمبر 2017 تقريرا تفصيلا لنشاطه خلال عام 2017 والذي تضمن انعطافة حاسمة ومهمة باتجاه تعزيز العلاقات الاجتماعية وفي كافة المجالات بين الدول العربية لما يخدم المسيرة النهضوية والتنمية والسلام والتقدم بابهى صورة وفيما يلي نص التقرير السنوي : –

التنمية والسياسات الاجتماعية:

اعتمدت القمة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية (مارس/ آذار 2017) الإعلان العربي تحت عنوان “دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب”، الصادر عن المؤتمر الوزاري العربي حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات، الذي نظمته الأمانة العامة يومي 27 و 28/2/2017 في مدينة شرم الشيخ، برعاية رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والعدل العرب، وبتمثيل من وزارات الخارجية ووزارات الداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، وكذلك البرلمان العربي ورئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثل عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وممثل عن قداسة البابا بطريرك الكرازة المرقسية،

وشكل القرار المشار إليه أعلاه لجنة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعضوية الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء وكافة الشركاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإعلان، بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف.

تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (33) رقم (738) بتاريخ 15/12/2013، بشأن الاستراتيجية العربية لخفض الفقر، الذي طلب من الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع الدول الأعضاء وضع استراتيجية جديدة في ضوء التطورات وأهداف ما بعد 2015، والقرار رقم (766) في دورته (34) بتاريخ 22/12/2014، الذي كلف الأمانة الفنية بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات الأممية والخبراء العرب، لإعداد أول تقرير عربي حول الفقر متعدد الأبعاد، قامت الأمانة العامة، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، واليونيسف، وجامعة أكسفورد، بإعداد “التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد”،

بعد سلسلة من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة مسودات التقرير، وقد تم اعتماده من طرف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في دورته الاستثنائية الخامسة التي عقدت يوم 21 سبتمبر 2017 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد قدم التقرير جملة من التوصيات تساهم في دعم الجهود العربية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ويكون أساساً لإعداد استراتيجية عربية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.

بحث مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماع دورتهم السابعة والثلاثين الذي عقد يومي 13 و 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في دولة الكويت، عدداً من الموضوعات التي مثلت أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وأصدر عدداً من القرارات الهامة التي تضمنت تقديم الدعم لعدد من المشروعات الاجتماعية في كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية بإجمالي مبلغ 250000 دولار ؛ كما أصدر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب قراراً بتقديم دعم مالي قدرة 100000 دولار إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، بالإضافة إلى مبلغ 800000 دولار التي تم استخدامهم في بناء وإعادة ترميم عدد من المدارس في جمهورية الصومال الفيدرالية.

الصحة والمساعدات الإنسانية:

بحث مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماع دورته العادية (47) التي عقدت يوم 1 مارس 2017، بمقر الأمانة العامة، عدداً من الموضوعات التي تعد ذات اولوية في المجال الصحي، واصدر حزمة من القرارات الهامة التي تضمنت تقديم دعم بإجمالي مبلغ 300000 دولار مقسم على كل من جمهورية العراق، وجمهورية الصومال الفدرالية، ودولة ليبيا، كما اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب وثيقة إعلان القاهرة حول صحة المرأة العربية لعام 2017 “صحتك هي أولويتنا”.

نظمت الأمانة العامة الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب يوم 2 مارس 2017 بمقر الأمانة العامة، وصدر عن الاجتماع الوزاري المشترك الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)، الذي دعا الدول العربية الأعضاء إلى تنفيذها، وتكليف الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب بمخاطبة منظمة الصحة العالمية / المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بتقديم الدعم اللازم للدول العربية الأعضاء لتنفيذ هذه الاستراتيجية العربية، بالإضافة إلى اعتماد دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)،

وتكليف الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب بمخاطبة منظمة الصحة العالمية، والمركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأعضاء لتنفيذ دليل العمل العربي.

تواصل الأمانة العامة عملها من أجل الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات ذات أهداف محددة (2017-2030)؛ كما يجري الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لمشروع الاستراتيجية العربية بشأن اتاحة خدمات الصحة العامة للاجئين في سياق اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين.

الشباب والرياضة:

أصدر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قراراً بدعم دولة فلسطين بمبلغ 100000 دولار ويتم صرف الدعم سنوياً لمساعدة الشباب الفلسطيني في ممارسة الرياضة والوقوف بجانبه معنوياً للتصدي للاحتلال والحصار الغاشم على فلسطين.

نظمت الأمانة العامة ندوة حول خطر المنشطات والمؤثرات العقلية وتأثيرها على صحة الرياضي، يومي 19 – 20/3/2017 في المملكة العربية السعودية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (846) بدورته العادية (39) بتاريخ 16/5/2016،

وكان من اهم اهداف الندوة التعرف على اهم التطبيقات والتجارب الدولية لمكافحة المنشطات دولياً والمساهمة في تطوير العمل العربي فيما يخص برامج مكافحة المنشطات وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من التجارب المحلية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة وفتح حلقة نقاش لبحث السبل المثلى لتطوير برامج التوعية والتثقيف.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع المجلس الاعلى للشباب بدولة فلسطين دورة ادارة المؤسسات الرياضية بمدينة رام الله خلال الفترة 11- 16/4/2017، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (846) بدورته العادية (39) بتاريخ 16/5/2016 وانطلاقاً من اهتمام الجامعة بدعم فلسطين ودعم الشباب الفلسطيني ومساعدته لمواجهة التحديات والصعوبات في وجه الاحتلال الإسرائيلي وحث الدول العربية على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها دولة فلسطين والتأكيد على أهمية ووحدة الأمة العربية والحركة الرياضية العربية بكافة مستوياتها ونصرتها.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين في اطار قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (865) بدورته (40) بتاريخ 16/4/2017 مؤتمر الشباب الدولي التاسع بعنوان “لنرد العطاء” وذلك خلال الفترة من 23 – 28 إبريل / نيسان 2017 في مملكة البحرين، وتم اختيار هذا الشعار ليتماشى مع اختيار اهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وكان من اهم اهداف المؤتمر تعريف الشباب المشارك بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتعزيز ثقافة البذل والعطاء لدى الشباب.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالمملكة المغربية حفل اختتام فعاليات الرباط عاصمة الشباب العربي لعام 2016 وذلك بالمملكة المغربية يوم 8 مايو / أيار 2017، وتم خلال اختتام الحفل إطلاق سرب من الحمام رمزاً للحرية والتسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف تماشياً مع شعار الرباط عاصمة الشباب العربي “من اجل شباب متعايش ومبدع”.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت حفل افتتاح فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017 وذلك بدولة الكويت يوم 15/5/2017 بمشاركة العديد من وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية وذلك بقصر بيان برعاية وحضور صاحب السمو أمير دولة الكويت.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت ملتقى تحسين خيار ريادة الاعمال خلال الفترة 17 – 19/5/2017 في دولة الكويت، وكان من اهم اهداف الملتقى التعرف على سبل تحسين خيار ريادة الاعمال للشباب وآثاره الاقتصادية والتعرف على آراء وتطلعات رواد الأعمال وخلق مساحة لصناع القرار من رواد الأعمال الشباب لتبادل الأفكار، كما تناول الملتقى العديد من المحاور من أهمها دور التعليم في نشر ثقافة ريادة الأعمال، والقوانين والتشريعات والنظم المتعلقة ببيئة ريادة الأعمال، ودور التكنولوجيا في تطوير ريادة الأعمال.

في اطار قراري مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم (777) بدورته (36) ورقم (860) بدورته (40) بشأن دعم اللاجئين السوريين من الشباب في دول الجوار، وبعد انتهاء وزارة الشباب والرياضة بالمملكة الاردنية من تنفيذ واعداد المشاريع والمنشآت الرياضية المقرة من المجلس للاجئين السوريين من الشباب، قامت الأمانة العامة خلال الفترة من 20 – 24 مايو / أيار 2017 باستلام هذه المنشآت وهي: (مركز اللياقة البدنية في مخيم الزعتري – ملاعب خماسية بمخيم الرمثا- ملعب خماسي بمخيم محافظة الكرك

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الملتقى الاعلامي الشبابي في اطار الكويت عاصمة الشباب لعام 2017 وذلك خلال الفترة 13 – 15/9/2017 حيث مثل الملتقى محوراً استراتيجياَ كبيراً في تمكين الشباب الاعلامي الصاعد والمساهمة في بناء مستقبلهم المهني من خلال الالتقاء بالخبرات والشخصيات الاعلامية الكبيرة عبر الجلسات الحوارية وعرض التجارب الناجحة، وتضمن الملتقى ورش عمل في مجالات التليفزيون والاذاعة والصحافة.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالمملكة الاردنية الهاشمية اللقاء الرابع عشر لشباب العواصم العربية تحت عنوان “الشباب الذي يحارب الارهاب والتطرف” خلال الفترة 6 – 14/10/2017، وكان من اهم اهداف اللقاء اشراك الشباب ودمجهم بالمجتمع لمحاربة آفة الارهاب والفكر المتطرف، وتسخير الامكانيات اللازمة لإيصال صوت الشباب لمكافحة هذه الآفة، ودور الشباب في تجديد الخطاب الديني، وتعزيز ونشر ثقافة التعايش الديني بين الشباب، وايصال رسالة الدين الاسلامي السمحاء التي تحارب التطرف وتنادي بالسلم الى العالم، وابراز منظومة القيم الانسانية المشاركة كالتسامح والمحبة، ومحاربة الفكر التكفيري في عقول الشباب وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ودراسة الغزو الفكري، وتضمن اللقاء حلقات نقاشية حول عدة محاور منها: الفكر الوسطي منهج حياة، والوسطية والاعتدال والتعددية الفكرية، واضرار وعواقب التعصب المذهبي، وتوجيه طاقات الشباب واستثمارها، ودور المؤسسات الدينية والتربوية في توعية الشباب والمجتمع من آفة الارهاب والتطرف والغلو.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية العراق بطولة الذاكرة العربية للشباب خلال الفترة من 1 – 3/12/2017 بمدينة بغداد، وهدفت البطولة الى اكتشاف الشباب العربي المتميز وتبادل الخبرات بين الشباب العربي.

المرأة:

اعتمدت القمة العربية في المملكة الأردنية الهاشمية (مارس/ آذار 2017) اعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية “اجندة تنمية المرأة العربية 2030”.

نظمت الأمانة العامة المؤتمر العربي الأول حول “الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية”، خلال يومي 1 و 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مقر الأمانة العامة، والذي هدف إلى إعادة التأكيد على أهمية التوثيق وتقاسم الجهود القائمة في المنطقة وتعزيزها من أجل توسيع الممارسات الجيدة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية، ودراسة التحديات ووضع أطر للحلول، وذلك في إطار تنفيذ “إعلان القاهرة للنهوض بالمرأة والاستراتيجية العربية لتنمية المرأة 2030″، ومقررات المؤتمر الوزاري الأول حول “المرأة وتحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية” والذي عقدته الجامعة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة في سبتمبر / أيلول 2016.

نظمت الأمانة العامة ورشة عمل حول “دور الطب في مناهضة ختان الإناث بالمنطقة العربية” (25 و 26 سبتمبر/أيلول 2017 في مدينة شرم الشيخ)، وهدفت ورشة العمل إلى تحديد أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية لمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى إشراك العاملين في المجال الطبي في التوعية بالأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث، وحثهم على دعم مناهضة الختان ومكافحة الظاهرة، والوصول إلى توصيات معنية بوضع تدابير وطنية وتشريعات وأطر قانونيّة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة والتي تتضمن الممارسات الضارة بالمرأة والفتاة كالختان.

نظمت الأمانة العامة الاجتماع الإقليمي حول سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية”، الذي عقد يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في القاهرة، وهدف الاجتماع إلى تقديم عرض حول أطر عمل الشبكة العربية للتمكين الاقتصادي “خديجة”، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية في تفعيل العمل بها.

في إطار تنفيذ “الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية حول “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام”، الذي تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(144) والتي عقدت يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2015، والقرار رقم (7966) – دع (144) – ج 2- 13/9/2015)، نظمت الأمانة العامة ورشة العمل الإقليمية حول “تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ قرارات المرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية، التي عقدت يومي 10 و 11 ديسمبر/كانون الأول 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية، وهدفت الورشة إلى دعم جهود الآليات الوطنية المعنية بالمرأة من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرارات المعنية بالمرأة والأمن والسلام على المستوى الوطني، عن طريق تسليط الضوء على تحديد أهم المحاور اللازمة عند إعداد الخطة، وكيفية إتاحة الموارد البشرية والمالية، وأدوات الرصد والتقييم.

الطفولة:

نظمت الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت “المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل”، الذي عُقد تحت رعاية وحضور أمير دولة الكويت، وبحضور رئيس دولة فلسطين والأمين العام، يومي 12 و13 نوفمبر 2017، وذلك تنفيذاً للقرار رقم (574) الصادر عن القمة العربية في الدوحة عام 2013، وكذلك تنفيذاً للقرار رقم (769) الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الصادر عن الدورة الرابعة والثلاثين المنعقدة خلال عام 2014.

هدف المؤتمر إلى التأكيد على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وتعزيزها بوصفها حقوقاً عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة ومكونا أساسيا من حقوق الإنسان، وأهمية التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنفاذ جميع الحقوق التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، واحترام الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الملحقة، كما هدف المؤتمر إلى الخروج بآليات عملية لضمان حماية وإنفاذ حقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي بالشراكة مع الخبراء والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المتخصصة، وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها في هذا المجال،

وصدر عن المؤتمر “إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الاسرائيلية” فضلاً عن عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن، وتم عرض إعلان الكويت على أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت أعمالها في دولة الكويت يوم 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، وأصدرت القرار رقم (835) الذي تضمن اعتماد إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الاسرائيلية.

اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (48) التي عقدت يوم 12/7/2017، “وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل”، كوثيقة استرشاديه لوسائل الإعلام أثناء تناولها لقضايا حقوق الاطفال في المنطقة العربية”، وإدراجها ضمن مواثيق الشرف الإعلامية المعتمدة من قبل مجلس وزراء الاعلام العرب، وهدفت الوثيقة إلى تعزيز وعي الإعلاميين بقضايا حقوق الطفل لمعالجة الانتهاكات المهنية التي تقع أثناء تناول قضايا الأطفال في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إرساء أخلاقيات مهنية في الأداء الإعلامي تطبيقاً وتعزيزاً لنشر ثقافة حقوق الأطفال في المنطقة العربية من خلال خطوات عملية يسترشد بها العاملين في المجال الإعلامي.

حقوق الانسان:

نظمت الأمانة العامة على هامش أعمال الدورة الـ 41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ورشة عمل حول “الإرهاب وحماية حقوق الإنسان” يوم 23/2/2017، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تنفيذ توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ (39)/2016؛ وصدر عن الورشة عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت ضرورة أن تتفق جميع تدابير وإجراءات مكافحة الإرهاب مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى أهمية معالجة جذور الإرهاب واسبابه ودوافعه الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحقوق الانسان في مجال مواجهة الإرهاب وحماية حقوق الانسان.

نظمت الأمانة العامة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببيروت، المؤتمر الإقليمي الثاني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها “تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية من منظور حقوق الإنسان”، والذي عقد على مدار يومي 10و11/7/2017 بالقاهرة. وجاء انعقاد المؤتمر الاقليمي في اطار التعاون القائم بين الأمانة العامة والأمم المتحدة، استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 67/11 بعنوان “التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية” بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وقرار الجمعية العامة رقم 67/169 بشأن “تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان” الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012.

تناول المؤتمر على مدار يومين قضايا التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان في المنطقة العربية وذلك من خلال استعراض وبحث سبل مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع حقوق الإنسان: الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، والنهج القائم على حقوق الإنسان من خلال قياس مؤشرات التقدم وذلك من أجل تكريس جوانب المساواة وعدم التمييز لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة ودعم بيئة مواتية، والاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وحقوق الانسان ذات الأولوية في الإطار التنموي العربي، بالإضافة الى التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة.

منظمات المجتمع المدني:

نظمت الأمانة العامة منتدي الشباب العربي بين أهداف التنمية المستدامة 2030 والأمن القومي العربي، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وذلك خلال الفترة من 18-24/2/2017 بمحافظة الأقصر، وشارك في المنتدي 300 شخصية عامة ومتخصصة وشابة من 20 دولة عربية، وصدر عن أعمال المنتدي عدة توصيات كان من أهمها زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والحر في دعم اقتصاديات الدول العربية، بالإضافة إلى عقد ندوات تتعلق بكيفية نشر مفهوم الأمن القومي العربي لتحقيق السلام والأمن والعدل ودعم برامج التبادل الثقافي والزيارات المتبادلة بين شباب الدول العربية وتعميم برامج المنح التعليمية بمناطق النزاعات والحروب والسعي إلى توفير فرص تعليمية لهم.

في اطار تنفيذ برنامج التعاون المشترك بين الامانة العامة والاتحاد الاوروبي، نظمت الأمانة العامة ورشة عمل حول “دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية” بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي يومي 24-25/4/2017 ببروكسل، وهدفت الورشة إلى دعم قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات بمراحلها المختلفة، والتي تبدأ قبل العملية الانتخابية في توعية وتأهيل الناخبين، مروراً بالعملية الانتخابية في مراقبة الانتخابات واعداد تقارير فورية حول الحدث، وانتهاء بالمرحلة الاخيرة في العملية الانتخابية والتي تتضمن تسوية النزاعات الانتخابية وارسال توصيات الى الادارة الانتخابية.

نظمت الأمانة العامة المؤتمر العربي تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030″، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وذلك يومي 3-4/7/2017 بمقر الامانة العامة بالقاهرة، وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المشتركة التي تمثل وجهة نظر منظمات المجتمع المدني العربية لترفع الى المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان ” القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير” في نيويورك بين 12 و19 تموز/يوليو 2017 لأخذها بعين الاعتبار.

نظمت الأمانة العامة الاحتفالية الخاصة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها السابعة بالتعاون مع جمعية الكلمة الطيبة، وذلك يوم 14/9/2017 بمقر الأمانة العامة، وهدفت الجائزة إلى تكريم رواد العمل التطوعي في العالم العربي ووضع خبراتهم ومشاريعهم في بؤرة الضوء في أوساط المتطوعين من كافة الدول العربية، ونشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والمساهمة في توجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين، وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم 15 شخصية عربية يمثلون أكثر من 10 دول عربية لإسهاماتهم التطوعية على المستوى العربي.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة “مبادرة الشاب النموذج” وذلك بمقر الامانة العامة يوم 17 سبتمبر 2017، بمشاركة 300 من الشباب من 20 دولة عربية، تحت شعار “الطريق إلى الانتماء”، كما ركزت المبادرة على الدور القيادي للشباب العربي الذين يمثلون نموذجاَ مشرفاً بالوطن العربي لإعطائهم الفرصة لعرض تجاربهم الوطنية وتوجيه رسالة للشباب العربي حول الوطنية والانتماء وإبرازهم كنماذج للشباب ليحذوا حذوهم، وفي ختام الحفل تم تكريم 27 شابا من 20 دولة.

الدراسات والبحوث السكانية:

في إطار مشروع دعم منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، الذي تنفذه الأمانة العامة بالتنسيق والتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الامريكية بالقاهرة وبدعم من الصندوق الانمائي الياباني، قامت الأمانة العامة بتنظيم عدد من الورش التدريبية في مجال “تمكين الشباب في الوطن العربي”،

وفي مجال “الزواج والأسرة في المنطقة العربية”، وفي مجال “دور البرلمانيين في تأطير المؤشرات السكانية لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد موازنات للتنمية السكانية”، بالإضافة إلى عقد سلسلة من جلسات النقاش الحوارية باستضافة من قبل عدد من البرلمانات العربية، حيث عقدت جلسة نقاش الحوارية الأولى حول “سياسات الإنجاب والنمو السكاني”، يوم 12 مارس 2017، باستضافة من قبل مجلس الأعيان الأردني، كما عقدت جلسة النقاش الحوارية الثانية حول “القضايا السكانية في منطقة الخليج العربي”، يوم 17 مايو 2017 باستضافة من قبل مجلس شوري مملكة البحرين.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان بالأردن وبالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الفترة من 27-28 نوفمبر 2017، وتحت رعاية سمو الأميرة/ بسمة بنت طلال، اجتماع رؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في دورته الثامنة عشر بمدينة عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية؛ وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات والتوصيات التي تضمنت: الموافقة على انشاء مجلس اعلى للسكان والتنمية في الدول العربية، والاعتماد المبدئي لمشروع نظامه الاساسي وفق المقترح الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية، واعتماد برنامج عمل للإقليم العربي للسكان والتنمية للسنوات الأربع القادمة 2018- 2021.

اللاجئين والمغتربين والهجرة:

نظمت الأمانة العامة الاجتماع الثالث لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة يومي 8-9/5/2017 بمقر الأمانة العامة، وذلك تنفيذاً للقرار رقم (7833) الصادر عن الدورة (142) لمجلس الجامعة، وصدر عن الاجتماع بيان خاص باليوم العالمي للاجئين (20/6/2017)، وورقة الموقف العربي من محاور الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي عُقد ببرلين في الفترة 28-30/6/2017، بالإضافة إلى عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت عقد اجتماع استثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء يومي 25-26/7/2017، وذلك في إطار متابعة المشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين 2018.

نظمت الأمانة العامة / الأمانة الفنية لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء اجتماعاً استثنائياً لعملية التشاور بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يومي 25 و26 يوليو 2017 تحضيراً للمشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

هدف الاجتماع إلى توعية الدول الأعضاء بالعمليتين الجاريتين لوضع الاتفاق العالمي للاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، والتوصل إلى الرسائل الرئيسية التي تحرص المنطقة العربية على أخذها في الاعتبار عند وضع الاتفاقين العالميين، وإيصالها إلى مختلف الفعاليات التي تنظمها الأمم المتحدة لهذا الغرض.

وصدر عن الاجتماع الاستثنائي وثيقتين ختاميتين منفصلتين؛ الأولى حول مساهمة عملية التشاور في الاتفاق العالمي للاجئين، والثانية حول مساهمة عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، تتضمنان الرسائل الرئيسية التي ترى الدول الأعضاء أهمية إدراجها في الاتفاقين العالميين، حيث سيتولى الشركاء في المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان تضمينها في الاتفاقين.

عقدت الأمانة العامة دورة تدريبية لبناء قدرات المسئولين في الدول العربية والمختصين بملفات الهجرة واللجوء حول القانون الدولي للاجئين التي نظمها معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة من 2017/7/30 إلى 2017/8/1 بالقاهرة، وهدفت الدورة التدريبية إلى تعريف المشاركين بالمبادئ والسياسات المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، وتعزيز مهاراتهم في وضع وتطبيق السياسات والمعايير وفقاً لمبادئ القانون الدولي؛ وشارك في الدورة موظفو الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة ومسئولو ملفات اللجوء بالمندوبيات الدائمة للدول الأعضاء ممن يختص عملهم بمتابعة القوانين والسياسات المتعلقة باللجوء وحماية اللاجئين.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2017، حيث تعتبر مذكرة التفاهم مكملة لاتفاقية التعاون الموقعة سابقاً بين الجانبين عام 2000، بهدف تحديث المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وترسم الخطوط العريضة للمجالات ذات الأولوية الحالية والمستقبلية للتعاون في سبيل التوصل إلى الأدوار والقدرات والخبرات الأمثل لكل من الجامعة والمفوضية، واستناداً لمذكرة التفاهم فقد تم وضع خطة عمل لعامي 2017-2018.

التربية والتعليم والبحث العلمي:

شاركت الأمانة العامة في أعمال المؤتمر الأول للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم الفني والمهني في الوطن العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال بالجمهورية الاسلامية الموريتانية والذي انعقد بنواكشوط / موريتانيا خلال الفترة 25-26 مارس 2017، وموضوعه “تطوير التعليم الفني والمهني في الوطن العربي وتعزيزه”، ويعتبر هذا المؤتمر الوزاري الأول الذي يناقش قضايا النهوض بالتعليم الفني في الوطن العربي.

تنفيذاً لقرار القمة العربية رقم (636) الذي اعتمد العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار (2015-2024) عقداً للقضاء على الامية في جميع انحاء الوطن العربي بجميع اشكالها (الابجدية ، الرقمية ، الثقافية)، نظمت الأمانة العامة بتاريخ 19/4/2017 الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار (2015 – 2024)،

وأوصى الاجتماع بوضع خطة إعلامية متكاملة لدعم جهود محو الأمية وحشد التأييد لها، وأعدت الأمانة العامة في هذا الشأن الاطار المفاهيمي للخطة الاعلامية، وقامت بعرضه على اجتماع فريق الخبراء الاعلاميين المتخصصين لإعداد خطة إعلامية تستخدم كافة وسائل وأجهزة الاعلام من اجل التوعية والتنظيم وحشد الطاقات لمواجهة مشكلة الامية في ضوء الاطار المفاهيمي للخطة الاعلامية، والذي تم عرضه على اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورته العادية (90) ووافق عليه، وأصدر توصيه بعرضه على مجلس وزراء الاعلام في دورته العادية القادمة (49) القادمة المقرر انعقادها في شهر مايو 2018 لإقرارها.

نظمت الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الاجتماع الاقليمي رفيع المستوى حول تعليم اللاجئين في المنطقة العربية: التحديات والافاق المستقبلية، يومي 18 و 19 مايو 2017، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت إعداد مشروع اتفاقية عربية لضمان حق التعليم لضحايا النزاعات في المنطقة العربية، ورفعه إلى المجالس المختصة بالجامعة لإقراره.

نظمت الأمانة العامة اجتماعاً لوضع خطة عمل تنفيذية للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، يومي 25-26/7/2017 بمقر الامانة العامة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (700) بتاريخ 29/3/2017 الصادر عن الدورة رقم (28(

الثقافة:

أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم (8030) في مارس 2016، بشأن اعتبار يوم 27 فبراير من كل عام يوماً للتراث الثقافي العربي، وتنفيذاً لذلك نظمت الأمانة العامة بتاريخ 26/2/2017 احتفالية حول يوم التراث الثقافي العربي، واقيم على هامش الاحتفالية معرض للموروث الثقافي العربي مقدم من الدول العربية، وصدر عن الاحتفالية بيان تم فيه الطلب من الأمانة العامة عقد دورة تدريبية في مجال حماية التراث الثقافي العربي بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك عقد ندوة حول “التصدي للتطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي” بالتعاون مع مشيخة الازهر الشريف.

نظمت الأمانة العامة مسابقة “التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو”، بتاريخ 2/4/2017، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، وشارك في هذه المسابقة طلبة وطالبات من المرحلتين الاعدادي والثانوي ينتمون إلى أربع دول عربية هي: مملكة البحرين، دولة فلسطين، دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مشاركة طلبة وافدين من كل من العراق وسوريا؛ وفي هذا الإطار، اقامت الأمانة العامة احتفالية لتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة، بتاريخ 5/4/2017، وقدم الطلاب الفائزين خلالها نماذج من الإلقاء الشعري والخطابة والتحدث بالفصحى، واختتمت الاحتفالية بتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة بمنحهم شهادات تقديرية وجوائز مالية

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أعدت الأمانة العامة استراتيجية النهوض باللغة العربية، تنفيذاً للتوصية الصادرة عن المنتدى الثاني للغة العربية الذي يعقد بصفة دورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر من كل عام، وتحتوي الاستراتيجية على مقدمة، وثلاثة أقسام هي: التعليم والاعلام والتواصل.

قامت الأمانة العامة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الدولي للغة العربية، بتاريخ 27/7/2017 بمقر الأمانة العامة، وذلك بهدف التعاون والتنسيق بين الجامعة والمجلس في المجالات المختلفة التي تتعلق باللغة العربية وثقافتها.

في اطار متابعة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 في المجال الثقافي، نظمت الأمانة العامة مؤتمر “الثقافة واهداف خطة التنمية المستدامة 2030 .. التحديات والحلول”، يومي 1 و 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بمقر الأمانة العامة، وشارك في المؤتمر الدول الاعضاء بالإضافة الى المنظمات المعنية في هذا الشأن، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تم التأكيد فيه على أهمية فتح الثقافة العربية على الثقافات العالمية مع تمسكها بقيمها الأساسية في التسامح والعدل، وتمت التوصية بإعداد خطة التنمية الثقافية العربية 2030، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة في مجال الثقافة، وعرض مخرجاتها على اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، تمهيدا لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

عقدت الأمانة العامة بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، مؤتمر “التطرف واثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي” وذلك يوم 4 ديسمبر 2017، بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات عمل وصدر عنه توصيات تتمثل في: تثمين الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف والجامعة في الحفاظ على الهوية والتراث، وتقدير قيمة التنوع الثقافي والتعدد الفكري في التُّراث العربي، واستدعاء تجلِّياته ودَوْرِه، وتوظيفها في المجتمع العربي المعاصر، واستحداث مادة «الحضارة العربية»، تحت إشراف الأزهر الشريف والجامعة لتتناول السطور المضيئة في تراثنا الثقافي العربي، وتُبرِز الجوانب الخلقية والقيمية فيه، وتُدرَّس على مستويي الاعدادي والثانوي في الدول العربية.

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية،

عقدت الأمانة العامة المنتدى الثالث للغة العربية يومي 18 و 19 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة، وتم خلال اعمال المنتدى عرض استراتيجية اللغة العربية، وقيام الجهات التي لها مبادرات في مجال اختبارات كفايات اللغة العربية بعرض تجاربها، وذلك لوضع اطار عربي موحد لاختبار كفاءة اداء اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها.

حوار الحضارات:

أصدرت الأمانة العامة بياناً بمناسبة الاحتفال بيوم الوئام العالمي بين الأديان خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير2017، كما أصدرت بياناً اخرأ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي والذي يوافق 21 مايو من كل عام والتي أكدت فيه على أهمية أن تسهم هذه المناسبة العالمية في تعزيز ثقافة التنوع وقبول الآخر وإرساء قيم الحوار ونبذ الكراهية والعنصرية ومكافحة التعصب والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

قامت الأمانة العامة بتنظيم الاجتماع التنسيقي الثاني الخاص بالمنظمات الراعية لمشروع الدليل الاسترشادي لمؤلفي كتب التاريخ المدرسية في أوروبا والعالمين العربي والإسلامي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 26 فبراير 2017. وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت التأكيد على أهمية الشروع في التحرير الفني للدليل الاسترشادي، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات التفصيلية المتعلقة بإصدار الدليل الاسترشادي وترجمته إلى العديد من اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ احتفالية إطلاقه على هامش اجتماعات منظمة اليونسكو في باريس.

وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8029 الصادر عن دورة انعقاده العادية رقم 145 بتاريخ 11 مارس 2016 والخاص بإقرار الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات (2016-2019)، قامت الأمانة العامة بإدراج محتوى الخطة الاستراتيجية بنسخيتيها العربية والإنجليزية على البوابة الإلكترونية لموقعها على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إدراجها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتمويل البرامج والأنشطة، قامت الأمانة العامة بتزويد العديد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال تحالف الحضارات بالخطة الاستراتيجية، وذلك بهدف إقامة شراكات وتعاون مع تلك المنظمات فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والأنشطة المدرجة ضمن الخطة. كما قامت بفتح حساب مستقل ضمن موازنة الأمانة العامة تحت مسمى “دعم مبادرة تحالف الحضارات” لتلقي المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الدولية ذات الصلة.

نظمت الأمانة العامة يوم 21 مايو 2017 الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات. وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت التعجيل بفتح حساب خاص بأنشطة وبرامج الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، والترويج لهذا الحساب لدى المنظمات الدولية وبصفة خاصة المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، ودعوة الدول الأعضاء إلى تزويد هذا الحساب بالموارد المالية اللازمة حتى يتسنى تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة المدرجة ضمن الخطة.

وفي إطار مكافحة ظاهرة التطرف، قامت الأمانة العامة بتنظيم أربع اجتماعات تحضيرية خلال هذا العام للمنظمات والجهات الراعية لورشة العمل الدولية بعنوان “معاً من أجل مواجهة التطرف وتعزيز الحوار”، وشارك في الاجتماعات ممثلون عن المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالإضافة إلى الأمانة العامة.

وخلال تلك الاجتماعات تم التوافق على تنظيم ورشة عمل بعنوان “مكافحة التطرف” خلال الفترة من 19-20 نوفمبر 2017، يشارك فيها قيادات شبابية من مختلف الدول العربية والإسلامية والأورو آسيوية. وتستهدف ورشة العمل الدولية إقامة حوار مع قيادات شبابية بهدف مناقشة أفكارهم ذات الصلة بظاهرة التطرف وتعريفهم بأسبابها وكيفية توعيتهم وسبل حمايتهم إلى جانب العمل على نشر الفكر الوسطي المعتدل .

أصدرت الأمانة العامة بياناً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي ومحاربة التمييز العنصري الذي يحل يوم 29 يوليو من كل عام والتي أكدت فيه على أهمية أن تسهم هذه الاحتفالية العالمية في تعزيز ثقافة قبول الآخر وإرساء قيم الحوار البناء ونبذ خطاب الكراهية ومكافحة كافة أشكال وصور التعصب والتمييز العنصري على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد .كما أكدت في البيان على إدانة كافة أعمال العنف والممارسات العنصرية وبصفة خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات عنصرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية ومع كافة القيم والأعراف الإنسانية.

قامت الأمانة العامة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأزهر الشريف بهدف دعم الجهود المشتركة بين الجانبين للتصدي لمحاولات الإساءة إلى الإسلام وقيمه السمحة، وتصحيح صورة العرب والمسلمين في وسائل الإعلام العالمية، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

نظمت الأمانة العامة برنامج الزمالة لعام 2017 خلال الفترة من 22- 27/10/2017 بالتنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وشارك في أعمال البرنامج عدد (13) من القيادات الشبابية من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وشمل تنظيم زيارات للعديد من الجهات والمؤسسات التعليمية داخل مصر مثل: المجلس القومي لحقوق الإنسان، التلفزيون المصري، مؤسسة الأزهر الشريف، البرنامج المصري لتطوير الأعلام، المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمقر الأمانة العامة.

كما شمل البرنامج زيارات ثقافية لكل من المتحف المصري، والأهرامات وأبو الهول، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة خان الخليلي وشارع المعز، وجامع الأزهر. وهدف البرنامج إلى تعميق التفاهم المتبادل بين أتباع الحضارات والثقافات المختلفة والعمل على انخراط الشباب في عملية الحوار وذلك بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب.

في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة ظاهرة التطرف والتي أضحت ظاهرة عابرة للقارات، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ومؤسسة الأزهر الشريف بتاريخ 2/8/2017 ، قامت الأمانة العامة بالتعاون مع كل من منظمة اليونسكو (المكتب الإقليمي بالقاهرة) ومؤسسة الأزهر الشريف (مركز الحوار) والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بتنظيم ورشة العمل الدولية بعنوان “معاً من أجل مواجهة التطرف وتعزيز الحوار” بالقاهرة وذلك خلال الفترة من 19-20 نوفمبر 2017.

وقد شارك في فعاليات الورشة 45 من الشباب الذين يمثلون 16 دولة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين، وممثلون عن مؤسسة أناليند الاورومتوسطية للحوار بين الثقافات ، ووفود من مجمع البحوث الاسلامية، ونخبة من علماء الدين، وعدد من الخبراء في مجال الثقافة وحوار الحضارات، والاعلاميين. وتمثلت محاور الورشة في أربعة محاور هي استخدام النصوص الدينية لتبرير العنف، أسباب انضمام الشباب إلى الجماعات المتطرفة وانزلاقهم في براثن التطرف، نماذج تاريخية ومعاصرة للمجتمعات المتماسكة والمتعايشة، وجلسات فرعية لمجموعات التدريب حول قضايا الجهاد والتكفير والحاكمية والخلافة.

الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية:

انتهت الأمانة العامة من المرحلة الأولى من المسح المغربي لصحة الأسرة الخاص بوفيات الأمهات وإعلان النتائج، وقد تم عرض النتائج ومناقشتها في لجنة الصحة في البرلمان المغربي من قبل وزير الصحة، حيث أظهرت نتائج المسح باستخدام عينة حجمها 121.725 أسرة معيشية موزعة على جميع جهات المملكة (12 جهة) بما في ذلك الريف والحضر، انخفاضا كبيرا في نسبة وفيات الأمهات، حيث سُجّلت 72.6 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، مقابل 112 وفاة للأمهات حسب نتائج المسح الذي تم تنفيذه سنة 2010، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 35%. وتواصل الأمانة العامة تنفيذ المرحلة الثانية من المسح المغربي لصحة الأسرة ويجري متابعة تنفيذ العمل الميداني وجمع البيانات ومعالجتها.

يجري التحضير لتنفيذ المسح التونسي حول الشباب، وذلك تلبية لطلب وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، حيث قامت الأمانة العامة بزيارة أولية لتونس تم خلالها الاجتماع مع ممثلي وزارة الشباب والرياضة ومناقشة الإجراءات التحضيرية تمهيدا لتوقيع اتفاقية المسح والبدء في العمل الميداني.

نظمت الأمانة العامة ورشتين تدريبيتين للطلبة اليمنيين الدارسين للماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية حول أساسيات التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS خلال الفترة 25– 29/3/2017 بالقاهرة، تلبية لطلب المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية وذلك بحضور عدد 54 طالباً.

نشاط قطاع الشئون الاقتصادية

المكاتب التنفيذية والمجالس الوزارية:

الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء البيئة والصحة العرب (مقر الأمانة العامة: 2/3/2017).

المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته العادية (33) (مقر الأمانة العامة: 5/4/2017).

اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته العادية (12) (مقر الأمانة العامة:

6/4/2017).

الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء المعنين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ (مقر الأمانة العامة :26-27/4/2017).

اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العادية (9) (مقر الأمانة العامة:

6/7/2017).

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته العادية (82) (مقر الأمانة العامة: 5/10/2017).

المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية(54) (مقر الأمانة العامة : 18/10/2017).

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الدورة العادية (29) (مقر الأمانة العامة: 19/10/2017).

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية (59) (مدينة الاسكندرية: 21/10/2017)

مجلس وزراء النقل العرب الدورة العادية (30) (مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- مدينة الاسكندرية : 22/10/2017).

المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته العادية (42) بالقاهرة بتاريخ 3/12/2017 .

مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته العادية (21) بالقاهرة بتاريخ 4/12/2017.

المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية (21) بمقر الأمانة العامة بتاريخ 5/12/2017.

اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته العادية (20) بمقر الأمانة العامة بتاريخ 6-7/12/2017 .

مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في دورته العادية (34) بالرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 21-23/12/2017.

اجتماعات المكاتب التنفيذية والجمعيات العمومية لمؤسسات العمل العربي المشترك:

الاجتماع التاسع لفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العلم الاقتصادي والاجتماعي (مقر الأمانة العامة: 19/2/2017) .

اجتماع الدورة (33) للمجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (جمهورية مصر العربية : 22/2/2017).

المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي (الخرطوم : 27-28/2/2017).

الدورة العادية (86) لمجلس ادارة منظمة العمل العربية (القاهرة: 5-6/3/2017).

مؤتمر العمل العربي الدورة (44) لمنظمة العمل العربية (القاهرة 9-16/4/2017).

الدورة العادية (107) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الجمهورية التونسية :10-12/4/2017).

الدورة 46 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الامين العام (مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- الإسكندرية

:21-23/4/2017).

زيارة مقرات بعض المنظمات العربية المتخصصة لتطبيق البرنامج الآلي المحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة (الجمهورية التونسية : 22-27/4/2017).

الدورة 18 لمجلس المنظمة والدورة (13) للجمعية العمومية للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الجمهورية العراقية : 25-26/4/2017) .

اجتماع الدورة غير العادية الخامسة للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية (جمهورية السودان : 30/4/2017).

الدورة العادية (105) للمجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية (المملكة المغربية: 10-13/5/2017).

الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني (المملكة المغربية : 10-11 /5/2017).

الدورة (59) للمجلس التنفيذي والدورة (29) للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية (الجمهورية التونسية :16-22/5/2017).

الدورة (38) للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (القاهرة:20-21/5/2017).

الدورة (51) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (الرباط :17-19/5/2017) .

الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الجمهورية التونسية : 17-18/5/2017).

الملكية الفكرية:

شاركت الأمانة العامة في ورشة العمل الاقليمية بشأن مشروع المنظمة العالمية للملكية الفكرية التجريبي لإدارة النقل التقني والتي نظمتها المنظمة (تونس: 17- 18/5/2017)، ويأتي هذا المشروع الرائد “انشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا في المنطقة العربية” تلبية لطلبات بدعم ارساء البنى التحتية للابتكار عبر انشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا وتوفير برنامج تدريبيي لتكوين الكفاءات من اجل تنمية رأس المال البشرى اللازم لدعم مكاتب نقل التكنولوجيا والتشجيع على الابتكار في خمسة بلدان في المنطقة العربية (الاردن ، تونس، الجزائر، مصر، والمغرب)، والمشروع هو قائم على اساس التعاون المشترك بين حكومات عدد من البلدان العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

التكامل الاقتصادي العربي:

اختتمت جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بانضمام 10 دول لاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وجاري اتخاذ اللازم بشأن الانتهاء من عملية التوقيع والتصديق علي الاتفاقية.

يجري انتهاء النسخة الاولية من مسودة المعالجات التجارية: تخفيض عدد من منتجات القائمة السلبية للسلع المستثناة من الاعفاء الجمركي في أطار المنطقة من 927 الي 536 منتج لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية / عقد أول ملتقى عربي لتقييس وحماية المستهلك / الانتهاء من اعداد الدراسات الخاصة بقواعد المنشأ وتجميع كل البنود المتفق عليه للعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تم الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وكذا الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور – الترانزيت (المعدلة).

تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد، ويجري الانتهاء من دليل اجراءات الجمركي العربي الموحد، وكذا بيان النموذج الجمركي العربي الموحد.

هناك العديد من الأنشطة مع المنظمات الدولية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. فقد تم توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر 2014 مع الوكالة السويدية للتعاون الانمائي (سيدا) من أجل تنفيذ مشروع / برنامج “تعزيز قدرات الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأعضاءها” للمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامجها التنفيذي خلال الفترة من 2014-2016 تمهيداً لانضمامهم للاتحاد الجمركي العربي ضمن التوقيتات الزمنية المقررة، وقد تم تمديد مدة المشروع حتي نهاية يونيه 2018.

الطاقة:

تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من جانب 16 دولة عربية وهي: الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، قطر، القمر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن ،الاردن، وفلسطين.

كما تم توسيع نطاق الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة لتصبح “الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030” حيث تأخذ في الاعتبار إلى جانب زيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة- كفاءة الطاقة والبعد البيئي. وتم عرض الاستراتيجية بصيغتها النهائية على المجلس الوزاري العربي للكهرباء في الدورة (12) (مقر الأمانة العامة: 6/4/2017)، حيث كلف المجلس مجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية بإعداد خطة تنفيذية مناسبة لها يجري إعدادها حالياً.

النقل والاتصالات:

تم إعداد اتفاقية معدلة لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية وهي معروضة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (101) للنظر في الموافقة عليها. كما دخلت الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية حيز النفاذ اعتباراً من 17/1/2017 وجاري متابعة تنفيذها وإجراءات تطبيقها من خلال اللجنة الفنية التي شكلها مجلس وزراء النقل العرب لهذا الغرض.

تم توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية لتشغيل وإدارة النطاقين باسم ولصالح جامعة الدول العربية.

الإحصاء:

قامت الأمانة العامة بتقديم المنح الدراسية لعدد من الكوادر الإحصائية العربية العاملة في الأجهزة الإحصائية العربية للدراسة بالمركز الديمغرافي بالقاهرة وللحصول على دبلوم التنمية المستدامة. كما تم اصدار العدد السادس من كتيب “دول عربية أرقام ومؤشرات” والعدد الاول من كتيب “تعريف ادارة الاحصاء وقواعد المعلومات ولجانها”. ويقوم القطاع بالتطوير والتحديث المستمر لموقعه الالكتروني، وتحديث محتوى قاعدة البيانات التفصيلية الخاصة بالتجارة الخارجية لدول الوطن العربي إلى جانب قواعد بيانات الزراعة، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والسياحة، واتاحة بياناتها لجميع المستخدمين من خلال موقع الادارة.

البحوث والدراسات:

تم إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017 بالتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة في إعداده، وتختص الأمانة العامة بإعداد الفصول التالية: التطورات الاقتصادية الدولية، الاقتصاد الفلسطيني، وفصل التعاون العربي، التجارة الخارجية؛ كما يقوم القطاع بمراجعة الفصول المعدة من الجهات الأخرى المشاركة في إعداد التقرير. وقد تم إعداد فصل “التعاون العربي في مجال النقل البري بالدول العربية” بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017