بالأسماء.. الأحزاب السياسية المجازة وعددها 204 حتى الآن

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواصلتها تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية ومنحها إجازة التأسيس للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وسجلت المفوضية لغاية يوم 26 كانون الاول الجاري 204 أحزاب وهي كالآتي:
ت اسم الحزب السياسي اجازة التاسيس
رقم الاجازة تاريخ الاجازة
1 حركة ارادة 1 27/12/2016
2 حزب الغد العراقي 2 19/01/2017
3 كتلة دعم الدولة 3 23/01/2017
4 حزب الفضيلة الاسلامي 4 30/01/2017
5 حركة بابليون 5 12/02/2017
6 تجمع العراق الجديد 6 12/02/2017
7 منظمة بدر 7 12/02/2017
8 حزب الدعوة الاسلامية 8 14/02/2017
9 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي 9 06/03/2017
10 الحزب الايزيدي الديمقراطي 10 06/03/2017
11 حزب العدالة التركماني العراقي 11 06/03/2017
12 وحدة ابناء العراق 12 06/03/2017
13 الانتفاضة الشعبانية المباركة/الامانة العامة 13 06/03/2017
14 حزب للعراق متحدون 14 06/03/2017
15 حركة تجمع السريان 15 13/03/2017
16 حزب الوفاء 16 19/03/2017
17 حزب الجماهير الوطنية 17 19/03/2017
18 التجمع المدني للاصلاح/عمل 18 19/03/2017
19 حزب التطور العراقي 19 19/03/2017
20 حركة الصدق والعطاء 20 19/03/2017
21 كتلة الاحرار 21 19/03/2017
22 تجمع مقتدرون للسلم والبناء 22 22/03/2017
23 الحركة الاسلامية في العراق 23 22/03/2017
24 الحزب الاسلامي العراقي 24 29/03/2017
25 حزب الداعي 25 03/04/2017
26 الحزب الشيوعي العراقي 26 03/04/2017
27 تجمع وطن المدني العراقي 27 03/04/2017
28 الجبهة العراقية للحوار الوطني 28 03/04/2017
29 الحزب الوطني الاشوري 29 03/04/2017
30 تجمع تنمية 30 03/04/2017
31 المشروع العربي في العراق 31 03/04/2017
32 حركة العمل والوفاء 32 03/04/2017
33 العراق هويتنا 33 11/04/2017
34 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري 34 11/04/2017
35 كتلة مستقلون 35 11/04/2017
36 حزب التنمية التركماني 36 11/04/2017
37 حزب الاصلاح التركماني 37 11/04/2017
38 حركة عصائب اهل الحق 38 19/04/2017
39 أمل العراقية المستقلة 39 19/04/2017
40 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية 40 19/04/2017
41 حزب الحق الوطني 41 19/04/2017
42 حزب المسار المدني 42 02/05/2017
43 تجمع القلعة 43 02/05/2017
44 حزب سور العراق 44 09/05/2017
45 حركة 15 شعبان الاسلامية 45 09/05/2017
46 تجمع الامل 46 09/05/2017
47 التجمع الشعبي المستقل 47 09/05/2017
48 تيار العدالة والنهوض 48 09/05/2017
49 احرار الفرات 49 16/05/2017
50 اتحاد بيث نهرين الوطني 50 16/05/2017
51 تجمع ثوار الانتفاضة 51 16/05/2017
52 حزب المجد العراقي 52 17/05/2017
53 مشروع الارادة الشعبية 53 23/05/2017
54 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 54 23/05/2017
55 المؤتمر الوطني العراقي 55 23/05/2017
56 حزب النداء الوطني 56 23/05/2017
57 حزب الحق المدني التركماني 57 25/05/2017
58 الحزب االاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 58 25/05/2017
59 حزب القرار التركماني 59 25/05/2017
60 الحزب المدني 60 25/05/2017
61 كتلة عراق النهضة والسلام 61 25/05/2017
62 الجبهة التركمانية العراقية 62 31/05/2017
63 حزب توركمن ايلي 63 31/05/2017
64 الجبهة الفيلية 64 31/05/2017
65 حزب الوفد العراقي 65 31/05/2017
66 الحركة القومية التركمانية 66 31/05/2017
67 تجمع السلام الديمقراطي 67 31/05/2017
68 حركة النهضة الشبابية ( عز ) 68 31/05/2017
69 الاتحاد الوطني الكوردستاني 69 31/05/2017
70 تنظيم الداخل 70 06/06/2017
71 تجمع الكفاءات والجماهير 71 06/06/2017
72 حركة العراق الوطنية 72 13/06/2017
73 الاتحاد الديمقراطي الكلداني 73 13/06/2017
74 حزب التقدم الايزيدي 74 13/06/2017
75 كتلة الوفاء والتغيير 75 21/06/2017
76 حزب تجمع المستقبل الوطني 76 13/06/2017
77 كتلة منتصرون 77 21/06/2017
78 حزب ثأر الله الاسلامي 78 21/06/2017
79 تجمع نهضة جيل 79 21/06/2017
80 تجمع تعاون 80 21/06/2017
81 أبناء النهرين 81 04/07/2017
82 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 82 06/07/2017
83 حزب الله العراق 83 18/07/2017
84 حزب الاتفاق الوطني العراقي 84 18/07/2017
85 حزب الطليعة الاسلامي 85 18/07/2017
86 تيار الشهيد الاول 86 18/07/2017
87 حزب الوطن 87 18/07/2017
88 حزب الدولة العادلة 88 18/07/2017
89 الحركة الديمقراطية الاشورية ( زوعا ) 89 18/07/2017
90 تيار الاصلاح الوطني 90 18/07/2017
91 اتحاد القوى الوطنية 91 18/07/2017
92 حزب التجمع الجمهوري العراقي 92 25/07/2017
93 الانتفاضة الشعبانية مجلس الامناء 93 25/07/2017
94 حزب الحل 94 25/07/2017
95 تجمع نخب واعيان وحكماء العراق المستقل (تنوع) 95 08/08/2017
96 تجمع العدالة والوحدة 96 08/08/2017
97 كتلة درع العراق 97 08/08/2017
98 التيار الوطني العشائري في العراق 98 08/08/2017
99 حزب الوفاء الوطني العراقي 99 08/08/2017
100 تيار الحكمة الوطني 100 13/08/2017
101 حزب الاصالة العربية 101 13/08/2017
102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق 102 15/08/2017
103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي 103 15/08/2017
104 حزب التصحيح الوطني ( تصحيح ) 104 22/08/2017
105 تجمع الايادي المخلصة 105 22/08/2017
106 حزب العمال وكادحي كوردستان 106 28/08/2017
107 حزب كادحي كوردستان 107 28/08/2017
108 حزب الانتماء الوطني 108 28/08/2017
109 حزب الامانة 109 28/08/2017
110 حزب الفدرالية الوطنية 110 12/09/2017
111 حركة تقدم 111 12/09/2017
112 حركة الشباب للتغيير 112 12/09/2017
113 حركة العدل والاحسان 113 19/09/2017
114 الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم 114 19/09/2017
115 حزب الشعب للاصلاح 115 19/09/2017
116 حركة الصادقون 116 06/11/2017
117 تيار السلم المدني 117 06/11/2017
118 المجلس القومي الكلداني 118 06/11/2017
119 تجمع البناء والاصلاح 119 06/11/2017
120 تيار الوسط 120 06/11/2017
121 التيار الرسالي العراقي الجديد 121 06/11/2017
122 كلنا العراق 122 15/11/2017
123 اتحاد صلاح الدين 123 15/11/2017
124 حزب الخيار العربي 124 15/11/2017
125 حركة البشائر الشبابية 125 15/11/2017
126 حركة الوفاء العراقية 126 15/11/2017
127 حزب الحوار والتغيير 127 15/11/2017
128 حركة الاغلبية الوطنية 128 15/11/2017
129 تجمع الشبك الديمقراطي 129 20/11/2017
130 حركة الجهاد والبناء 130 20/11/2017
131 تجمع اخيار العراق 131 20/11/2017
132 كتلة الاستقرار 132 20/11/2017
133 حزب الوفاق الوطني العراقي 133 22/11/2017
134 حزب العروبيون 134 27/11/2017
135 كوران (التغيير) 135 27/11/2017
136 حزب الثبات العراقي 136 27/11/2017
137 حزب الحوار الفيلي 137 27/11/2017
138 تيار الابرار الوطني 138 27/11/2017
139 حركة حرية مجتمع كردستان 139 04/12/2017
140 حركة العراق الاسلامية 140 04/12/2017
141 حركة النور _الانتفاضة والتغيير 141 04/12/2017
142 وطني اولاً 142 04/12/2017
143 تيار ولائيون الاسلامي 143 12/12/2017
144 الحركة المدنية الوطنية 144 17/12/2017
145 تجمع رجال العراق 145 17/12/2017
146 حزب الترقي والاصلاح 146 17/12/2017
147 حزب الارادة التركمانية 147 26/12/2017
148 تجمع الاتحاد الفيلي 148 26/12/2017
149 حزب العراق للاصلاح 149 26/12/2017
150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة 150 26/12/2017
151 تجمع أمناء بلدنا 151 26/12/2017
152 تيار احرار الشبك 152 26/12/2017
153 الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق 153 26/12/2017
154 الحزب الشيوعي الكوردستاني _ العراق 154 26/12/2017
155 منظمة العمل الاسلامي العراقية 155 26/12/2017
156 تجمع صوت الجماهير 156 26/12/2017
157 كتلة معاً للقانون 157 26/12/2017
158 باب العرب 158 26/12/2017
159 البصمة الوطنية 159 26/12/2017
160 تجمع عراق المستقبل 160 26/12/2017
161 حزب الهيبة الوطنية 161 26/12/2017
162 كفاءات مدنية 162 26/12/2017
163 أمة أنصار الحق 163 26/12/2017
164 تجمع كفى صرخة للتغيير 164 26/12/2017
165 كتلة النصر والاصلاح 165 26/12/2017
166 حركة عطاء 166 26/12/2017
167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة 167 26/12/2017
168 الجماعة الاسلامية الكوردستانية /العراق 168 26/12/2017
169 المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين 169 26/12/2017
170 الاستقامة الوطني 170 26/12/2017
171 تجمع العزة الوطني 171 26/12/2017
172 جبهة النهضة والاصلاح العراقية 172 26/12/2017
173 حزب الحرية الوطنية 173 26/12/2017
174 المبادرة الوطنية ( موطني ) 174 26/12/2017
175 الكتلة العراقية الحرة 175 26/12/2017
176 التيار الاجتماعي الديمقراطي 176 26/12/2017
177 النهج الديمقراطي 177 26/12/2017
178 تجمع عراقيون للتغيير 178 26/12/2017
179 المشروع الوطني العراقي 179 26/12/2017
180 مجلس إنقاذ العراق 180 26/12/2017
181 النهضة والبناء 181 26/12/2017
182 جبهة الوحدة الوطنية 182 26/12/2017
183 التقدم المدني الحر 183 26/12/2017
184 الحرية والتقدم 184 26/12/2017
185 جبهة الاعتدال الوطني 185 26/12/2017
186 جبهة انقاذ تركمان العراق 186 26/12/2017
187 تحالف قوى الانتفاضة في العراق 187 26/12/2017
188 الحزب الدستوري العراقي 188 26/12/2017
189 بيارق الخير 189 26/12/2017
190 التجمع الوطني التقدمي 190 26/12/2017
191 أمل الرافدين 191 26/12/2017
192 حزب اليقين الوطني 192 26/12/2017
193 حراك الجيل الجديد 193 26/12/2017
194 تجمع برلمان الشعب 194 26/12/2017
195 معاهدون 195 26/12/2017
196 عراق الارض 196 26/12/2017
197 المجلس العراقي الديمقراطي الموحد 197 26/12/2017
198 التيار الثقافي الوطني 198 26/12/2017
199 تجمع الوحدة العراقية 199 26/12/2017
200 حزب اليقظة 200 26/12/2017
201 تيار عراق التغيير الوطني 201 26/12/2017
202 جبهة الصالحون 202 26/12/2017
203 حزب المهنيين للاعمار 203 26/12/2017
204 تجمع صفاء العراق 204 26/12/2017
ت اسم الحزب السياسي اجازة التاسيس
رقم الاجازة تاريخ الاجازة
1 حركة ارادة 1 27/12/2016
2 حزب الغد العراقي 2 19/01/2017
3 كتلة دعم الدولة 3 23/01/2017
4 حزب الفضيلة الاسلامي 4 30/01/2017
5 حركة بابليون 5 12/02/2017
6 تجمع العراق الجديد 6 12/02/2017
7 منظمة بدر 7 12/02/2017
8 حزب الدعوة الاسلامية 8 14/02/2017
9 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي 9 06/03/2017
10 الحزب الايزيدي الديمقراطي 10 06/03/2017
11 حزب العدالة التركماني العراقي 11 06/03/2017
12 وحدة ابناء العراق 12 06/03/2017
13 الانتفاضة الشعبانية المباركة/الامانة العامة 13 06/03/2017
14 حزب للعراق متحدون 14 06/03/2017
15 حركة تجمع السريان 15 13/03/2017
16 حزب الوفاء 16 19/03/2017
17 حزب الجماهير الوطنية 17 19/03/2017
18 التجمع المدني للاصلاح/عمل 18 19/03/2017
19 حزب التطور العراقي 19 19/03/2017
20 حركة الصدق والعطاء 20 19/03/2017
21 كتلة الاحرار 21 19/03/2017
22 تجمع مقتدرون للسلم والبناء 22 22/03/2017
23 الحركة الاسلامية في العراق 23 22/03/2017
24 الحزب الاسلامي العراقي 24 29/03/2017
25 حزب الداعي 25 03/04/2017
26 الحزب الشيوعي العراقي 26 03/04/2017
27 تجمع وطن المدني العراقي 27 03/04/2017
28 الجبهة العراقية للحوار الوطني 28 03/04/2017
29 الحزب الوطني الاشوري 29 03/04/2017
30 تجمع تنمية 30 03/04/2017
31 المشروع العربي في العراق 31 03/04/2017
32 حركة العمل والوفاء 32 03/04/2017
33 العراق هويتنا 33 11/04/2017
34 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري 34 11/04/2017
35 كتلة مستقلون 35 11/04/2017
36 حزب التنمية التركماني 36 11/04/2017
37 حزب الاصلاح التركماني 37 11/04/2017
38 حركة عصائب اهل الحق 38 19/04/2017
39 أمل العراقية المستقلة 39 19/04/2017
40 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية 40 19/04/2017
41 حزب الحق الوطني 41 19/04/2017
42 حزب المسار المدني 42 02/05/2017
43 تجمع القلعة 43 02/05/2017
44 حزب سور العراق 44 09/05/2017
45 حركة 15 شعبان الاسلامية 45 09/05/2017
46 تجمع الامل 46 09/05/2017
47 التجمع الشعبي المستقل 47 09/05/2017
48 تيار العدالة والنهوض 48 09/05/2017
49 احرار الفرات 49 16/05/2017
50 اتحاد بيث نهرين الوطني 50 16/05/2017
51 تجمع ثوار الانتفاضة 51 16/05/2017
52 حزب المجد العراقي 52 17/05/2017
53 مشروع الارادة الشعبية 53 23/05/2017
54 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 54 23/05/2017
55 المؤتمر الوطني العراقي 55 23/05/2017
56 حزب النداء الوطني 56 23/05/2017
57 حزب الحق المدني التركماني 57 25/05/2017
58 الحزب االاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 58 25/05/2017
59 حزب القرار التركماني 59 25/05/2017
60 الحزب المدني 60 25/05/2017
61 كتلة عراق النهضة والسلام 61 25/05/2017
62 الجبهة التركمانية العراقية 62 31/05/2017
63 حزب توركمن ايلي 63 31/05/2017
64 الجبهة الفيلية 64 31/05/2017
65 حزب الوفد العراقي 65 31/05/2017
66 الحركة القومية التركمانية 66 31/05/2017
67 تجمع السلام الديمقراطي 67 31/05/2017
68 حركة النهضة الشبابية ( عز ) 68 31/05/2017
69 الاتحاد الوطني الكوردستاني 69 31/05/2017
70 تنظيم الداخل 70 06/06/2017
71 تجمع الكفاءات والجماهير 71 06/06/2017
72 حركة العراق الوطنية 72 13/06/2017
73 الاتحاد الديمقراطي الكلداني 73 13/06/2017
74 حزب التقدم الايزيدي 74 13/06/2017
75 كتلة الوفاء والتغيير 75 21/06/2017
76 حزب تجمع المستقبل الوطني 76 13/06/2017
77 كتلة منتصرون 77 21/06/2017
78 حزب ثأر الله الاسلامي 78 21/06/2017
79 تجمع نهضة جيل 79 21/06/2017
80 تجمع تعاون 80 21/06/2017
81 أبناء النهرين 81 04/07/2017
82 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 82 06/07/2017
83 حزب الله العراق 83 18/07/2017
84 حزب الاتفاق الوطني العراقي 84 18/07/2017
85 حزب الطليعة الاسلامي 85 18/07/2017
86 تيار الشهيد الاول 86 18/07/2017
87 حزب الوطن 87 18/07/2017
88 حزب الدولة العادلة 88 18/07/2017
89 الحركة الديمقراطية الاشورية ( زوعا ) 89 18/07/2017
90 تيار الاصلاح الوطني 90 18/07/2017
91 اتحاد القوى الوطنية 91 18/07/2017
92 حزب التجمع الجمهوري العراقي 92 25/07/2017
93 الانتفاضة الشعبانية مجلس الامناء 93 25/07/2017
94 حزب الحل 94 25/07/2017
95 تجمع نخب واعيان وحكماء العراق المستقل (تنوع) 95 08/08/2017
96 تجمع العدالة والوحدة 96 08/08/2017
97 كتلة درع العراق 97 08/08/2017
98 التيار الوطني العشائري في العراق 98 08/08/2017
99 حزب الوفاء الوطني العراقي 99 08/08/2017
100 تيار الحكمة الوطني 100 13/08/2017
101 حزب الاصالة العربية 101 13/08/2017
102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق 102 15/08/2017
103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي 103 15/08/2017
104 حزب التصحيح الوطني ( تصحيح ) 104 22/08/2017
105 تجمع الايادي المخلصة 105 22/08/2017
106 حزب العمال وكادحي كوردستان 106 28/08/2017
107 حزب كادحي كوردستان 107 28/08/2017
108 حزب الانتماء الوطني 108 28/08/2017
109 حزب الامانة 109 28/08/2017
110 حزب الفدرالية الوطنية 110 12/09/2017
111 حركة تقدم 111 12/09/2017
112 حركة الشباب للتغيير 112 12/09/2017
113 حركة العدل والاحسان 113 19/09/2017
114 الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم 114 19/09/2017
115 حزب الشعب للاصلاح 115 19/09/2017
116 حركة الصادقون 116 06/11/2017
117 تيار السلم المدني 117 06/11/2017
118 المجلس القومي الكلداني 118 06/11/2017
119 تجمع البناء والاصلاح 119 06/11/2017
120 تيار الوسط 120 06/11/2017
121 التيار الرسالي العراقي الجديد 121 06/11/2017
122 كلنا العراق 122 15/11/2017
123 اتحاد صلاح الدين 123 15/11/2017
124 حزب الخيار العربي 124 15/11/2017
125 حركة البشائر الشبابية 125 15/11/2017
126 حركة الوفاء العراقية 126 15/11/2017
127 حزب الحوار والتغيير 127 15/11/2017
128 حركة الاغلبية الوطنية 128 15/11/2017
129 تجمع الشبك الديمقراطي 129 20/11/2017
130 حركة الجهاد والبناء 130 20/11/2017
131 تجمع اخيار العراق 131 20/11/2017
132 كتلة الاستقرار 132 20/11/2017
133 حزب الوفاق الوطني العراقي 133 22/11/2017
134 حزب العروبيون 134 27/11/2017
135 كوران (التغيير) 135 27/11/2017
136 حزب الثبات العراقي 136 27/11/2017
137 حزب الحوار الفيلي 137 27/11/2017
138 تيار الابرار الوطني 138 27/11/2017
139 حركة حرية مجتمع كردستان 139 04/12/2017
140 حركة العراق الاسلامية 140 04/12/2017
141 حركة النور _الانتفاضة والتغيير 141 04/12/2017
142 وطني اولاً 142 04/12/2017
143 تيار ولائيون الاسلامي 143 12/12/2017
144 الحركة المدنية الوطنية 144 17/12/2017
145 تجمع رجال العراق 145 17/12/2017
146 حزب الترقي والاصلاح 146 17/12/2017
147 حزب الارادة التركمانية 147 26/12/2017
148 تجمع الاتحاد الفيلي 148 26/12/2017
149 حزب العراق للاصلاح 149 26/12/2017
150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة 150 26/12/2017
151 تجمع أمناء بلدنا 151 26/12/2017
152 تيار احرار الشبك 152 26/12/2017
153 الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق 153 26/12/2017
154 الحزب الشيوعي الكوردستاني _ العراق 154 26/12/2017
155 منظمة العمل الاسلامي العراقية 155 26/12/2017
156 تجمع صوت الجماهير 156 26/12/2017
157 كتلة معاً للقانون 157 26/12/2017
158 باب العرب 158 26/12/2017
159 البصمة الوطنية 159 26/12/2017
160 تجمع عراق المستقبل 160 26/12/2017
161 حزب الهيبة الوطنية 161 26/12/2017
162 كفاءات مدنية 162 26/12/2017
163 أمة أنصار الحق 163 26/12/2017
164 تجمع كفى صرخة للتغيير 164 26/12/2017
165 كتلة النصر والاصلاح 165 26/12/2017
166 حركة عطاء 166 26/12/2017
167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة 167 26/12/2017
168 الجماعة الاسلامية الكوردستانية /العراق 168 26/12/2017
169 المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين 169 26/12/2017
170 الاستقامة الوطني 170 26/12/2017
171 تجمع العزة الوطني 171 26/12/2017
172 جبهة النهضة والاصلاح العراقية 172 26/12/2017
173 حزب الحرية الوطنية 173 26/12/2017
174 المبادرة الوطنية ( موطني ) 174 26/12/2017
175 الكتلة العراقية الحرة 175 26/12/2017
176 التيار الاجتماعي الديمقراطي 176 26/12/2017
177 النهج الديمقراطي 177 26/12/2017
178 تجمع عراقيون للتغيير 178 26/12/2017
179 المشروع الوطني العراقي 179 26/12/2017
180 مجلس إنقاذ العراق 180 26/12/2017
181 النهضة والبناء 181 26/12/2017
182 جبهة الوحدة الوطنية 182 26/12/2017
183 التقدم المدني الحر 183 26/12/2017
184 الحرية والتقدم 184 26/12/2017
185 جبهة الاعتدال الوطني 185 26/12/2017
186 جبهة انقاذ تركمان العراق 186 26/12/2017
187 تحالف قوى الانتفاضة في العراق 187 26/12/2017
188 الحزب الدستوري العراقي 188 26/12/2017
189 بيارق الخير 189 26/12/2017
190 التجمع الوطني التقدمي 190 26/12/2017
191 أمل الرافدين 191 26/12/2017
192 حزب اليقين الوطني 192 26/12/2017
193 حراك الجيل الجديد 193 26/12/2017
194 تجمع برلمان الشعب 194 26/12/2017
195 معاهدون 195 26/12/2017
196 عراق الارض 196 26/12/2017
197 المجلس العراقي الديمقراطي الموحد 197 26/12/2017
198 التيار الثقافي الوطني 198 26/12/2017
199 تجمع الوحدة العراقية 199 26/12/2017
200 حزب اليقظة 200 26/12/2017
201 تيار عراق التغيير الوطني 201 26/12/2017
202 جبهة الصالحون 202 26/12/2017
203 حزب المهنيين للاعمار 203 26/12/2017
204 تجمع صفاء العراق 204 26/12/2017