بالأسماء.. الأحزاب السياسية المجازة وعددها 204 حتى الآن

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواصلتها تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية ومنحها إجازة التأسيس للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وسجلت المفوضية لغاية يوم 26 كانون الاول الجاري 204 أحزاب وهي كالآتي:ت اسم الحزب السياسي اجازة التاسيسرقم الاجازة تاريخ الاجازة1 حركة ارادة 1 27/12/20162 حزب الغد العراقي 2 19/01/20173 كتلة دعم الدولة 3 23/01/20174 حزب الفضيلة الاسلامي 4 30/01/20175 حركة بابليون 5 12/02/20176 تجمع العراق الجديد 6 12/02/20177 منظمة بدر 7 12/02/20178 حزب الدعوة الاسلامية 8 14/02/20179 المجلس الاعلى الاسلامي العراقي 9 06/03/201710 الحزب الايزيدي الديمقراطي 10 06/03/201711 حزب العدالة التركماني العراقي 11 06/03/201712 وحدة ابناء العراق 12 06/03/201713 الانتفاضة الشعبانية المباركة/الامانة العامة 13 06/03/201714 حزب للعراق متحدون 14 06/03/201715 حركة تجمع السريان 15 13/03/201716 حزب الوفاء 16 19/03/201717 حزب الجماهير الوطنية 17 19/03/201718 التجمع المدني للاصلاح/عمل 18 19/03/201719 حزب التطور العراقي 19 19/03/201720 حركة الصدق والعطاء 20 19/03/201721 كتلة الاحرار 21 19/03/201722 تجمع مقتدرون للسلم والبناء 22 22/03/201723 الحركة الاسلامية في العراق 23 22/03/201724 الحزب الاسلامي العراقي 24 29/03/201725 حزب الداعي 25 03/04/201726 الحزب الشيوعي العراقي 26 03/04/201727 تجمع وطن المدني العراقي 27 03/04/201728 الجبهة العراقية للحوار الوطني 28 03/04/201729 الحزب الوطني الاشوري 29 03/04/201730 تجمع تنمية 30 03/04/201731 المشروع العربي في العراق 31 03/04/201732 حركة العمل والوفاء 32 03/04/201733 العراق هويتنا 33 11/04/201734 المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري 34 11/04/201735 كتلة مستقلون 35 11/04/201736 حزب التنمية التركماني 36 11/04/201737 حزب الاصلاح التركماني 37 11/04/201738 حركة عصائب اهل الحق 38 19/04/201739 أمل العراقية المستقلة 39 19/04/201740 حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية 40 19/04/201741 حزب الحق الوطني 41 19/04/201742 حزب المسار المدني 42 02/05/201743 تجمع القلعة 43 02/05/201744 حزب سور العراق 44 09/05/201745 حركة 15 شعبان الاسلامية 45 09/05/201746 تجمع الامل 46 09/05/201747 التجمع الشعبي المستقل 47 09/05/201748 تيار العدالة والنهوض 48 09/05/201749 احرار الفرات 49 16/05/201750 اتحاد بيث نهرين الوطني 50 16/05/201751 تجمع ثوار الانتفاضة 51 16/05/201752 حزب المجد العراقي 52 17/05/201753 مشروع الارادة الشعبية 53 23/05/201754 الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 54 23/05/201755 المؤتمر الوطني العراقي 55 23/05/201756 حزب النداء الوطني 56 23/05/201757 حزب الحق المدني التركماني 57 25/05/201758 الحزب االاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 58 25/05/201759 حزب القرار التركماني 59 25/05/201760 الحزب المدني 60 25/05/201761 كتلة عراق النهضة والسلام 61 25/05/201762 الجبهة التركمانية العراقية 62 31/05/201763 حزب توركمن ايلي 63 31/05/201764 الجبهة الفيلية 64 31/05/201765 حزب الوفد العراقي 65 31/05/201766 الحركة القومية التركمانية 66 31/05/201767 تجمع السلام الديمقراطي 67 31/05/201768 حركة النهضة الشبابية ( عز ) 68 31/05/201769 الاتحاد الوطني الكوردستاني 69 31/05/201770 تنظيم الداخل 70 06/06/201771 تجمع الكفاءات والجماهير 71 06/06/201772 حركة العراق الوطنية 72 13/06/201773 الاتحاد الديمقراطي الكلداني 73 13/06/201774 حزب التقدم الايزيدي 74 13/06/201775 كتلة الوفاء والتغيير 75 21/06/201776 حزب تجمع المستقبل الوطني 76 13/06/201777 كتلة منتصرون 77 21/06/201778 حزب ثأر الله الاسلامي 78 21/06/201779 تجمع نهضة جيل 79 21/06/201780 تجمع تعاون 80 21/06/201781 أبناء النهرين 81 04/07/201782 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 82 06/07/201783 حزب الله العراق 83 18/07/201784 حزب الاتفاق الوطني العراقي 84 18/07/201785 حزب الطليعة الاسلامي 85 18/07/201786 تيار الشهيد الاول 86 18/07/201787 حزب الوطن 87 18/07/201788 حزب الدولة العادلة 88 18/07/201789 الحركة الديمقراطية الاشورية ( زوعا ) 89 18/07/201790 تيار الاصلاح الوطني 90 18/07/201791 اتحاد القوى الوطنية 91 18/07/201792 حزب التجمع الجمهوري العراقي 92 25/07/201793 الانتفاضة الشعبانية مجلس الامناء 93 25/07/201794 حزب الحل 94 25/07/201795 تجمع نخب واعيان وحكماء العراق المستقل (تنوع) 95 08/08/201796 تجمع العدالة والوحدة 96 08/08/201797 كتلة درع العراق 97 08/08/201798 التيار الوطني العشائري في العراق 98 08/08/201799 حزب الوفاء الوطني العراقي 99 08/08/2017100 تيار الحكمة الوطني 100 13/08/2017101 حزب الاصالة العربية 101 13/08/2017102 حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق 102 15/08/2017103 التجمع من اجل الديمقراطية العراقي 103 15/08/2017104 حزب التصحيح الوطني ( تصحيح ) 104 22/08/2017105 تجمع الايادي المخلصة 105 22/08/2017106 حزب العمال وكادحي كوردستان 106 28/08/2017107 حزب كادحي كوردستان 107 28/08/2017108 حزب الانتماء الوطني 108 28/08/2017109 حزب الامانة 109 28/08/2017110 حزب الفدرالية الوطنية 110 12/09/2017111 حركة تقدم 111 12/09/2017112 حركة الشباب للتغيير 112 12/09/2017113 حركة العدل والاحسان 113 19/09/2017114 الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم 114 19/09/2017115 حزب الشعب للاصلاح 115 19/09/2017116 حركة الصادقون 116 06/11/2017117 تيار السلم المدني 117 06/11/2017118 المجلس القومي الكلداني 118 06/11/2017119 تجمع البناء والاصلاح 119 06/11/2017120 تيار الوسط 120 06/11/2017121 التيار الرسالي العراقي الجديد 121 06/11/2017122 كلنا العراق 122 15/11/2017123 اتحاد صلاح الدين 123 15/11/2017124 حزب الخيار العربي 124 15/11/2017125 حركة البشائر الشبابية 125 15/11/2017126 حركة الوفاء العراقية 126 15/11/2017127 حزب الحوار والتغيير 127 15/11/2017128 حركة الاغلبية الوطنية 128 15/11/2017129 تجمع الشبك الديمقراطي 129 20/11/2017130 حركة الجهاد والبناء 130 20/11/2017131 تجمع اخيار العراق 131 20/11/2017132 كتلة الاستقرار 132 20/11/2017133 حزب الوفاق الوطني العراقي 133 22/11/2017134 حزب العروبيون 134 27/11/2017135 كوران (التغيير) 135 27/11/2017136 حزب الثبات العراقي 136 27/11/2017137 حزب الحوار الفيلي 137 27/11/2017138 تيار الابرار الوطني 138 27/11/2017139 حركة حرية مجتمع كردستان 139 04/12/2017140 حركة العراق الاسلامية 140 04/12/2017141 حركة النور _الانتفاضة والتغيير 141 04/12/2017142 وطني اولاً 142 04/12/2017143 تيار ولائيون الاسلامي 143 12/12/2017144 الحركة المدنية الوطنية 144 17/12/2017145 تجمع رجال العراق 145 17/12/2017146 حزب الترقي والاصلاح 146 17/12/2017147 حزب الارادة التركمانية 147 26/12/2017148 تجمع الاتحاد الفيلي 148 26/12/2017149 حزب العراق للاصلاح 149 26/12/2017150 الكوادر والنخب الوطنية المستقلة 150 26/12/2017151 تجمع أمناء بلدنا 151 26/12/2017152 تيار احرار الشبك 152 26/12/2017153 الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق 153 26/12/2017154 الحزب الشيوعي الكوردستاني _ العراق 154 26/12/2017155 منظمة العمل الاسلامي العراقية 155 26/12/2017156 تجمع صوت الجماهير 156 26/12/2017157 كتلة معاً للقانون 157 26/12/2017158 باب العرب 158 26/12/2017159 البصمة الوطنية 159 26/12/2017160 تجمع عراق المستقبل 160 26/12/2017161 حزب الهيبة الوطنية 161 26/12/2017162 كفاءات مدنية 162 26/12/2017163 أمة أنصار الحق 163 26/12/2017164 تجمع كفى صرخة للتغيير 164 26/12/2017165 كتلة النصر والاصلاح 165 26/12/2017166 حركة عطاء 166 26/12/2017167 التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة 167 26/12/2017168 الجماعة الاسلامية الكوردستانية /العراق 168 26/12/2017169 المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين 169 26/12/2017170 الاستقامة الوطني 170 26/12/2017171 تجمع العزة الوطني 171 26/12/2017172 جبهة النهضة والاصلاح العراقية 172 26/12/2017173 حزب الحرية الوطنية 173 26/12/2017174 المبادرة الوطنية ( موطني ) 174 26/12/2017175 الكتلة العراقية الحرة 175 26/12/2017176 التيار الاجتماعي الديمقراطي 176 26/12/2017177 النهج الديمقراطي 177 26/12/2017178 تجمع عراقيون للتغيير 178 26/12/2017179 المشروع الوطني العراقي 179 26/12/2017180 مجلس إنقاذ العراق 180 26/12/2017181 النهضة والبناء 181 26/12/2017182 جبهة الوحدة الوطنية 182 26/12/2017183 التقدم المدني الحر 183 26/12/2017184 الحرية والتقدم 184 26/12/2017185 جبهة الاعتدال الوطني 185 26/12/2017186 جبهة انقاذ تركمان العراق 186 26/12/2017187 تحالف قوى الانتفاضة في العراق 187 26/12/2017188 الحزب الدستوري العراقي 188 26/12/2017189 بيارق الخير 189 26/12/2017190 التجمع الوطني التقدمي 190 26/12/2017191 أمل الرافدين 191 26/12/2017192 حزب اليقين الوطني 192 26/12/2017193 حراك الجيل الجديد 193 26/12/2017194 تجمع برلمان الشعب 194 26/12/2017195 معاهدون 195 26/12/2017196 عراق الارض 196 26/12/2017197 المجلس العراقي الديمقراطي الموحد 197 26/12/2017198 التيار الثقافي الوطني 198 26/12/2017199 تجمع الوحدة العراقية 199 26/12/2017200 حزب اليقظة 200 26/12/2017201 تيار عراق التغيير الوطني 201 26/12/2017202 جبهة الصالحون 202 26/12/2017203 حزب المهنيين للاعمار 203 26/12/2017204 تجمع صفاء العراق 204 26/12/2017